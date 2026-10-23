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網紅HowHow日前被《網路溫度計DailyView》選為年度最值得信任的十大YouTuber第一名，拍影片已經超過十年的他，靠著無釐頭的日常影片擁有許多粉絲，再加上真實幽默的個性，讓他至今都沒有一點負面評論，唯一被網友討論的就是，贏得了鄧福如的心，把人家給娶了回家。HowHow本名陳孜昊，畢業於政治大學經濟學系，之後他到了美國薩凡納藝術設計學院取得視覺特效碩士學位，他的影片通常一人分飾多角，再搭配上超荒謬劇情，反轉情節常常讓觀眾看完直呼「到底在演什麼」，卻總是忍不住看完，更搞笑的是，他的業配影片也是一樣風格，因此不看到最後永遠不知道葫蘆裡賣什麼藥。除了事業成功，HowHow的感情世界也是大家關注的焦點，他在2019年和學生時期就愛情長跑的學妹鄧福如結婚，陸續生下一子一女，而對孩子的生活極其保密的HowHow，甚至是到孩子出生後才告訴大家，沒有要用小孩賺錢也是大家紛紛力讚的一點。搞笑的是，因為HowHow不是靠外表走紅的，總是有許多聲音稱他「HowHow不帥憑什麼娶到鄧福如」，HowHow本人也親自回嗆「你才不帥＝＝」，搞笑又擁有高情商又幽默的男性，甚至還有高學歷，也難怪他是男網友的全民公敵。根據《網路溫度計DailyView》公布的2026年第三季評比，HowHow以89.97分拿下「信任溫度」第一名，評比涵蓋真實性、風險性、穩定度、專業性及網絡性五大面向，而HowHow可不只拍影片，他還會跟政府合作拍攝職場平權、性騷擾防治片，展現不同於搞笑形象的一面，因此獲得許多喜愛。