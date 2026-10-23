我是廣告 請繼續往下閱讀

▲CASH JAPAN表示，平均大約70秒即可完成多元免稅交易並直接領取日圓現金。（圖／翻攝CASH JAPAN官網）

若螢幕變為綠色，表示已完成確認。若螢幕變為紅色，表示您需前往海關櫃檯，接受退稅商品的實物查驗。

一、先出示護照

二、領取現金退稅

日本退稅新制將於11月1日起正式上路，屆時旅客購物時需先支付包含消費稅在內的金額且當日內申請退稅相關作業並保留收據與購買憑證，再於購買日起90天內，於出境時出示護照、透過機場或港口的免稅手續設備辦理海關確認才能辦理退稅，若被判定需要查驗，還須配合檢查商品。屆時可選擇將退稅金額退至信用卡、銀行轉帳、App匯款等方式，而「CASH JAPAN」株式會社宣布，獲選為日本6座主要國際機場的退稅服務營運商，將於2026年11月起配合事後退稅新制上線。跨平台整合系統將可支援護照掃描與12國語言介面。CASH JAPAN表示，平均僅需70秒即可完成多元免稅交易並直接領取日圓現金。旅客仍須牢記基本出境流程，必須在「辦理行李託運前」先至機場的 KIOSK 自助退稅機台或海關專用區掃描護照/QR Code；完成海關核可後，再前往CASH JAPAN機台或櫃檯領現。退得之日圓現金可以在出境管制區的免稅店或餐飲店消費使用。▪️海關要求時，必須能出示所有免稅商品。同一筆免稅交易中只要缺少一件商品，該交易的所有商品皆無法退稅。若於出境前使用消耗品（如食品或化妝品），將無法獲得退稅。▪️在海關自助機台掃描護照時，🟡現金退稅機6大機場設置地點與時間：▪️郵遞區號：282-0011 日本千葉縣成田市三里塚御料牧場 1-1 第 1 航廈南翼、北翼 3 樓6:00～23:00（自助退稅機：24 小時）▪️郵遞區號：282-0004 日本千葉縣成田市古込字古込 1-1 第 2 航廈 3 樓6:00～23:00（自助退稅機：24 小時）▪️郵遞區號：282-0006 日本千葉縣成田市取香字上人塚 148-1 第 3 航廈 3 樓6:00～22:00（自助退稅機：24 小時）郵遞區號：066-0012 日本北海道千歲市美美 987-22 國際線航廈 3 樓7:00～20:00（自助退稅機：6:00～20:30）郵遞區號：479-0881 日本愛知縣常滑市 Centrair 1 丁目 1 番地 第 1 航廈 3 樓郵遞區號：479-0881 日本愛知縣常滑市 Centrair 1 丁目 1 番地 第 2 航廈 2 樓第 1 航廈：7:00～22:15第 2 航廈：10:00～21:30▪️郵遞區號：549-0001 日本大阪府泉佐野市泉州空港北 1 番地 第 1 航廈 4 樓7:00～24:00（自助退稅機：24 小時）▪️郵遞區號：549-0011 日本大阪府泉南郡田尻町泉州空港中 第 2 航廈 1 樓5:00～23:00（自助退稅機：24 小時）郵遞區號：650-0048 日本兵庫縣神戶市中央區神戶空港 1 第 2 航廈 1 樓僅設自助退稅機（24 小時）郵遞區號：812-0851 日本福岡縣福岡市博多區青木 739 國際線航廈 3 樓7:00～21:00（自助退稅機：6:00～21:00）