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兩大平台聲明！外送凌晨0時暫停、自取不受影響

▲颱風停班停課期間，Uber Eats、foodpanda暫停外送服務，但foodpanda仍可切換「外帶自取」，查看附近目前營業、可接受訂單的店家。（資料照片，圖／記者周淑萍攝）

foodpanda自取5折起、4大優惠最高省100元

麥當勞、肯德基有開嗎？可內用、外帶、沒外送

因薔琵颱風來襲全台21縣市今（23）日停止上班、上課，foodpanda、Uber Eats兩大外送平台同步暫停受影響地區的外送服務。不過，兩大平台「外帶自取」功能不受影響，民眾仍可透過App查詢附近營業店家，而且foodpanda 10月推出4大自取優惠，指定餐廳5折起，最高折抵100元。foodpanda官方表示，因應薔琵颱風，為保障外送夥伴安全，配合政府停班停課措施，自10月23日凌晨0時起暫停受影響地區的外送服務，後續將依政府公告恢復外送。Uber Eats也表示，配合行政院人事行政總處及地方政府停班停課公告，自10月23日凌晨0時起暫停相關地區外送，並提醒外送合作夥伴保持離線，待收到恢復營運通知後再上線。兩大平台均強調，外帶自取服務不受影響。民眾只要打開App切換至「外帶自取」，就能查詢附近仍接受訂單的餐廳、速食店及飲料店，但颱風期間營業時間可能調整，出門前應先確認訂單狀態。foodpanda 10月1日至31日推出4大外帶自取優惠，指定餐廳最低5折起：自取感謝祭5折起：指定用戶於指定餐廳消費滿100元起，輸入優惠碼「自取感謝祭」，享5折起優惠，最高折抵100元，數量有限。指定餐廳5折起：指定用戶於指定店家外帶自取享5折起，使用次數無上限。無低消8折起：指定用戶於指定餐廳外帶自取享8折起，沒有最低消費門檻，使用次數無上限。滿99元享8折起：指定用戶於指定餐廳消費滿99元，即享8折起優惠，使用次數無上限。至於停班停課當天哪些連鎖餐廳仍有營業？根據各業者公布的10月23日營運措施，麥當勞在停止外送的地區仍提供內用、外帶、得來速與手機點餐服務，肯德基則保留外帶、內用及網路預訂快取等服務，並依實際情況調整營運。必勝客、達美樂、拿坡里也暫停停班停課地區的外送服務，門市則視風雨情況調整營業時間。其他如摩斯漢堡、漢堡王等連鎖餐廳，也可能依門市所在地及天候狀況調整營業。