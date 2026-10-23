中度颱風薔琵來勢洶洶！台東富岡漁港今（23）日掀起數公尺巨浪猛拍防波堤，岸邊一輛要價千萬的重型型吊車當場遭擊落墜海，所幸無人傷亡，驚險畫面曝光引發熱議。中央氣象署持續發布強風巨浪告警，海巡署也緊急進駐勸離，呼籲民眾切勿靠近觀浪，違規闖入管制區者最重將依《災害防救法》開罰25萬元。
🟡大浪拍岸吊臂沒放！富岡漁港吊車遭擊落海
網友在社群平台Threads分享這段驚險畫面，只見台東富岡漁港海面因中颱薔琵外圍環流掀起滾滾巨浪，狂風夾帶滔天白浪猛烈拍打堤防，岸邊一輛重型吊車抵擋不住強烈海浪衝擊，整輛應聲被沖落海中。影片曝光後引發熱烈討論，不少網友傻眼質疑「到底怎麼沒把吊臂放下？」、「到底是哪家營造的，颱風天把吊車停在迎風浪頭上？」直呼損失恐怕相當慘重。
氣象署今持續發布強風與巨浪告警，東半部沿海風力上看10級以上，浪高更可達5公尺以上。海巡署隨即留言示警，颱風期間切勿前往海域或堤防等高風險區域觀浪，各縣市政府一旦劃定公告警戒區，海巡將全面加強巡查；若擅自違規闖入，將依《災害防救法》逕行舉發，移送地方政府裁處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰，提醒民眾切莫以身試法。
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網友在社群平台Threads分享這段驚險畫面，只見台東富岡漁港海面因中颱薔琵外圍環流掀起滾滾巨浪，狂風夾帶滔天白浪猛烈拍打堤防，岸邊一輛重型吊車抵擋不住強烈海浪衝擊，整輛應聲被沖落海中。影片曝光後引發熱烈討論，不少網友傻眼質疑「到底怎麼沒把吊臂放下？」、「到底是哪家營造的，颱風天把吊車停在迎風浪頭上？」直呼損失恐怕相當慘重。
氣象署今持續發布強風與巨浪告警，東半部沿海風力上看10級以上，浪高更可達5公尺以上。海巡署隨即留言示警，颱風期間切勿前往海域或堤防等高風險區域觀浪，各縣市政府一旦劃定公告警戒區，海巡將全面加強巡查；若擅自違規闖入，將依《災害防救法》逕行舉發，移送地方政府裁處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰，提醒民眾切莫以身試法。