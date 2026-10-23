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各航空公司異動狀況

10月23日國內線航班全天取消。

可至華信航空官網或APP查詢。

10月23日國內線航班全天取消。

可至立榮航空官網或APP查詢。

10月23日所有台灣往返亞洲航班取消，歐美航線維持原訂航班計畫。

旅客可至星宇航空官網查詢最新資訊。

10月23日松山、桃園、高雄午後往返航班，以及台中全日往返航班取消。

若遇航班取消、時間異動達2小時以上，或因班機時間調整導致轉機時間不足，可更改至14天內航班或辦理退票，免收手續費。

旅客可洽原開票旅行社、華航客服中心或各地分公司辦理。

10月23日 ： 香港往返台北、香港往返高雄全日取消。 台北往香港08:00以後起飛的航班取消。 高雄往香港CX431、CX423、CX459取消。 台北往返東京成田、大阪、名古屋航班取消。

1 0月24日 ： CX407台北往香港、CX449高雄往香港取消。

0月24日 其餘航班及最新異動請以國泰航空官網公告為準。

取消10月23日往返新加坡與台北的4班航班，包含SQ876、SQ877、SQ878及SQ879

新航將聯繫受影響旅客，安排替代航班，或開放申請未使用部分機票的全額退款。直接向新航訂位者可透過求助申請表辦理；透過旅行社或合作航空公司訂位者，則須聯絡原訂位單位。新航台灣客服：02-7750-7708（上班時間）、新加坡24小時客服：+65 6223 8888



船班停航資訊

基隆-馬祖：全部停航(3航次)。 南竿福澳-福州琅岐：全部停航(4航次)。 北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4航次)。 金門-石井：全部停航(4航次)。 金門-五通：部份停航(開航10 航次，停航14 航次)。 高雄-馬公：全部停航(1航次)。 東港-小琉球：全部停航(54航次)。 鹽埔-小琉球：全部停航(6航次)。 富岡-綠島：全部停航(4航次)。 富岡-蘭嶼：全部停航(2航次)。

颱風薔琵來襲，打亂飛機、船班。民航局統計，今（23）日國內線取消262架次，國際暨兩岸航線取消715架次。航港局則表示，今共有10航線、96航次停航 。桃園機場公司也說，觀景台今日將預防性關閉，重新開放時間將另行公告。桃機公司預估，10月23日至24日對桃園機場影響最為顯著。另，為確保航機與空側設施安全，將於最大瞬間風速達48浬（10級風下限）時停止空橋操作、最大瞬間風速超過55浬（10級風上限）時綁橋固定。在聯外交通方面，今日機場捷運、巴士等交通服務將受到颱風影響，桃園機場捷運A1台北車站及A3新北產業園區站之預辦登機服務也將暫停，請旅客提早規劃交通並預留充足時間。