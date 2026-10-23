颱風薔琵來襲，打亂飛機、船班。民航局統計，今（23）日國內線取消262架次，國際暨兩岸航線取消715架次。航港局則表示，今共有10航線、96航次停航 。桃園機場公司也說，觀景台今日將預防性關閉，重新開放時間將另行公告。
各航空公司異動狀況
華信航空
船班停航資訊
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華信航空
- 10月23日國內線航班全天取消。
- 可至華信航空官網或APP查詢。
- 10月23日國內線航班全天取消。
- 可至立榮航空官網或APP查詢。
- 10月23日所有台灣往返亞洲航班取消，歐美航線維持原訂航班計畫。
- 旅客可至星宇航空官網查詢最新資訊。
- 10月23日松山、桃園、高雄午後往返航班，以及台中全日往返航班取消。
- 若遇航班取消、時間異動達2小時以上，或因班機時間調整導致轉機時間不足，可更改至14天內航班或辦理退票，免收手續費。
- 旅客可洽原開票旅行社、華航客服中心或各地分公司辦理。
- 10月23日：
- 香港往返台北、香港往返高雄全日取消。
- 台北往香港08:00以後起飛的航班取消。
- 高雄往香港CX431、CX423、CX459取消。
- 台北往返東京成田、大阪、名古屋航班取消。
- 10月24日：
- CX407台北往香港、CX449高雄往香港取消。
- 其餘航班及最新異動請以國泰航空官網公告為準。
- 取消10月23日往返新加坡與台北的4班航班，包含SQ876、SQ877、SQ878及SQ879
- 新航將聯繫受影響旅客，安排替代航班，或開放申請未使用部分機票的全額退款。直接向新航訂位者可透過求助申請表辦理；透過旅行社或合作航空公司訂位者，則須聯絡原訂位單位。新航台灣客服：02-7750-7708（上班時間）、新加坡24小時客服：+65 6223 8888
- 受薔琵颱風影響，南航取消10月23日往返台灣的所有航班。
- 南航台灣分公司客服02-2509-9555（全年24小時）、南航全球服務電話：+86-4008695539（全年24小時）；南航官網、南航E行APP
- 10月23日中午後歐美長程線全部取消，10月23日至10月24日中午前，部分往返桃園機場及松山機場之航班將取消。
- 相關航班異動資訊，可透過長榮航空官方網站或APP查詢。
- 23日航班提前：IT602桃園－首爾仁川、IT551桃園－峴港、IT214桃園－岡山、IT212桃園－大阪關西、IT724：桃園－米子、IT202：桃園－東京成田
- 23日航班取消：台灣往返福岡（IT240、IT241、IT270、IT271、IT720、IT721）、桃園往返新潟（IT228、IT229）、IT201東京成田－桃園、台灣往返濟州（IT633、IT654、IT655、IT670）、台灣往返沖繩那霸（IT230、IT231、IT232、IT233、IT288、IT289、IT792、IT729）、台中往返名古屋（IT778、IT779）、桃園往返石垣島（IT736、IT737）、台灣往返大阪關西（IT211、IT213、IT285）、IT235札幌新千歲－桃園、桃園往返宮崎（IT742、IT743）、桃園往返釜山（IT606、IT607）、高雄往返首爾金浦（IT662、IT663）、台灣往返岡山（IT215、IT262、IT263）、台灣往返熊本（IT766、IT767、IT794、IT795）、IT281東京成田前往高雄
- 航班延後至10月24日：IT552峴港－桃園，延至24日，航班編號調整為IT2552；IT209名古屋－桃園；IT237函館－桃園；IT725米子－桃園；IT753：福島－桃園；IT203東京成田－桃園，航班編號調整為IT2203
- 24日航班延後：IT603首爾仁川－桃園
- 台灣虎航提醒，颱風期間航班仍可能因天候變化而調整，旅客應留意航空公司最新公告及通知，並於出發前再次確認航班動態。
船班停航資訊
- 基隆-馬祖：全部停航(3航次)。
- 南竿福澳-福州琅岐：全部停航(4航次)。
- 北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4航次)。
- 金門-石井：全部停航(4航次)。
- 金門-五通：部份停航(開航10 航次，停航14 航次)。
- 高雄-馬公：全部停航(1航次)。
- 東港-小琉球：全部停航(54航次)。
- 鹽埔-小琉球：全部停航(6航次)。
- 富岡-綠島：全部停航(4航次)。
- 富岡-蘭嶼：全部停航(2航次)。