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肖戰主演的醫療劇《小城良方》於10月21日開播，首輪上線4集便累積28則廣告，招商表現受到關注，但疑似遭發現數字造假。有網友指出，愛奇藝站內熱度尚未達標，就已在其他劇集的彈幕區看見慶祝《小城良方》「熱度破萬」的訊息，質疑宣傳內容提前上線，甚至批評是「預製爆款」，引發網友熱烈討論。《小城良方》首播廣告涵蓋8個品牌，4集合計28則廣告投放數，平均每集7則，創下愛奇藝今年廣告數量最高的紀錄，該劇開播後也一度登上貓眼劇集熱度榜首，愛奇藝站內首日熱度突破7500。播出後引發熱議，不過有觀眾稱《小城良方》熱度約在6000時，便於愛奇藝其他作品中看見慶祝該劇熱度突破9500、10000的彈幕，與當下顯示的數字有落差，因此懷疑是宣傳素材提前曝光，也有人猜測可能與系統異常有關。此外參演女星菅紉姿先前直播被問到熱度破萬是否願意唱跳時，回應「那不是分分鐘的事嗎」，也被部分網友拿來討論。《小城良方》改編自劉三叔小說《飛刀》，由《三十而已》導演張曉波攜手《天才基本法》編劇聶成帥組成金牌幕後團隊打造，劇情描述肖戰飾演的神經外科天才「劉錚亮」，原本在大城市醫院前途無量，卻因一場醫療事故跌落人生谷底，留下手抖、恐雪等身心創傷。返回東北老家後，他在小城醫院重新開始，跟一群看似不靠譜的夥伴攜手救治病患，展開救人也救己、逐漸克服心魔的療癒旅程。相較於之前溫柔穩重的顧魏醫生，肖戰這次從暖男變成難以親近的冷面醫師，製作團隊透露，當初正是看中肖戰身上獨特的孤獨感和破碎感，認為他跟角色高度契合，盛讚他不只演出天才醫生的專業，更細膩呈現人物內心的複雜情緒。