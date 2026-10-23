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▲布朗（Jaylen Brown）加盟76人首戰攻下19分、8籃板與6助攻，與昔日季後賽宿敵恩比德正式成為隊友。（圖／美聯社／達志影像）

NBA新賽季開幕夜收視開出紅盤！費城76人作客紐約尼克，以及奧克拉荷馬雷霆對決聖安東尼奧馬刺的黃金時段雙重賽，平均吸引641萬名觀眾，創下NBA開幕夜歷史新高。其中，41歲巨星詹姆斯（LeBron James）加盟76人的首秀，更以平均771萬、最高910萬名觀眾，成為聯盟史上收視最高的黃金時段開幕戰。根據NBA官方公布的數據，76人以106：100擊敗衛冕軍尼克之戰，透過NBC與串流平台Peacock播出，平均收視人數達771萬，並在美東時間晚間9時45分達到910萬人的最高峰。這場比賽正式超越2010年熱火對塞爾提克的735萬人，寫下傳統NBA開幕夜單場收視新高。有趣的是，兩項紀錄的主角都是詹姆斯，2010年是他加盟邁阿密熱火後的首秀，16年後則是首次披上76人戰袍。若扣除聖誕節賽事，76人對尼克也是NBA自1999年3月湖人對爵士吸引837萬人以來，收視最高的例行賽，較去年開幕夜雷霆與火箭的雙延長賽增加32％。本場話題相當集中，除了詹姆斯與布朗（Jaylen Brown）迎來76人首秀，也是尼克睽違53年奪冠後的冠軍戒指頒發及冠軍旗幟升起儀式。兩大市場、衛冕軍與全新豪華陣容正面碰撞，共同推高收視。詹姆斯首戰繳出14分、9籃板、7助攻、1抄截及1阻攻，布朗則拿下19分、8籃板、6助攻，並在第三節結束前投進壓哨三分球，協助76人帶著7分領先進入決勝節。談到布朗帶來的影響，詹姆斯表示，球隊多了一位能督促隊友、也真正走完整段爭冠旅程的球員，「我們帶來的經驗，希望能夠轉化為勝利，以及球隊在心理層面準備比賽的文化。」過去多年在東區季後賽與布朗交手的恩比德（Joel Embiid）也表示，布朗在攻守兩端都充滿競爭力，「經歷這麼多年的對決後，現在能和他成為隊友真的很棒。」開幕夜另一場由雷霆對決馬刺，平均吸引485萬名觀眾，雖較去年勇士與湖人的同時段比賽下滑5％，仍是開幕夜深夜時段史上第二高，僅次於去年的511萬人。這場比賽是上季西區冠軍賽的重演，由兩屆MVP吉爾吉斯－亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領軍雷霆，對決文班亞馬（Victor Wembanyama）的馬刺。儘管雷霆最終拉開差距，兩支西區新世代強權仍成功吸引觀眾目光。兩場黃金時段賽事合計平均641萬人，較去年增加14％，正式超越2010年的570萬人，成為NBA史上收視最高的傳統開幕夜雙重賽。此外，包括塞爾提克對活塞的下午場在內，相關內容在社群平台累積超過7億次觀看，同樣改寫開幕夜紀錄。