我是廣告 請繼續往下閱讀

中央氣象署發布颱風薔琵海上、陸上颱風警報，全台幾乎全部縣市宣布停班停課。據台電10時統計，全國曾停電用戶數25020 戶，目前已修復11654 戶，約46%，仍有13366 戶還在搶修。台電22日表示，台電已成立防颱緊急應變小組，並動員供電、發電、配電系統共7,400名人力、3,773輛車輛及4,211台各式機具投入防颱準備；面對颱風可能造成的停電災情，台電將嚴密監控各地風雨動態，必要時啟動跨區支援機制，並籲請各地方政府協助清除倒塌路樹、招牌等障礙物及搶通坍方道路，讓搶修作業得以順利進行。台電指出，颱風若造成停電事故，復電程序將依據「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則逐步推進，並優先恢復捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施。由於搶修進度易受風雨情形及交通路況影響，搶修人員會在確保安全的前提下盡全力為民復電，若民眾遇颱風停電事故，可透過台電官網「天然災害停復電資訊專區」或撥打「1911」客服專線通報或查詢最新進度，台電將以最快速度為民復電。