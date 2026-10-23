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韓流天團SUPER JUNIOR成員利特、希澈認識21年，竟然鬧到差點動手打架？兩人近日為電商品牌拍攝雙11購物節宣傳短劇，希澈一見到利特就狠狠瞪著對方，利特也不甘示弱，氣得回嗆：「你在幹嘛？21年了！」沒想到兩人越吵越兇，竟突然喊出「要打，去練舞室打！」下一秒不但沒人出拳，反而開始尬舞PK，希澈甚至跳起SJ經典歌曲〈Sorry, Sorry〉，荒謬的劇情讓人瞬間想起22年前台灣偶像劇《紫禁之巔》的經典名場面。影片中，利特與希澈幾乎臉貼著臉，兩人互瞪誰也不肯退讓，眼看火藥味越來越濃，卻突然決定用跳舞分出勝負，原本一觸即發的衝突瞬間變成舞蹈對決，希澈還當場跳起〈Sorry, Sorry〉。這段影片曝光後，連希澈本人都跑到品牌官方IG留言：「呃啊哈哈哈哈，好害羞、好害羞！」似乎連他自己回頭看這段演出，都覺得有點丟臉。其實這是電商品牌為了迎接雙11購物節，特別找來利特、希澈拍攝的搞笑短劇《1111難忘》，劇名還刻意玩起台灣經典八點檔《意難忘》的諧音哏，連劇情都走浮誇狗血路線。官方更故意賣關子，寫下「一句脫口而出的真心話、一個不能說出口的祕密」，營造兩人相識21年終於要翻臉的氣氛，節目於10月22日晚間8點首播，今（23）日晚間8點公開精彩大結局，10月27日中午12點還會重播。至於兩人為何吵架吵到一半，突然喊出「要打，去練舞室打」？其實這句話源自2004年播出的台灣偶像劇《紫禁之巔》，當年Gino飾演的天蠍與王少偉飾演的FIRE發生衝突，雙方不靠拳頭解決，反而跑去練舞室尬舞，認真又浮誇的演出在多年後被網友重新翻出，因為劇情實在太中二，意外成為台灣網路經典迷因，還吸引不少人模仿拍攝。