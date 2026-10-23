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▲由比佛利山莊知名珠寶商Jason of Beverly Hills精心打造、鑲滿22克拉鑽石與象徵尼克藍寶石的奢華冠軍戒指。（圖／路透／達志影像）

紐約尼克隊在睽違半個多世紀後終於迎來隊史榮耀時刻，並於今年的新賽季主場揭幕戰前盛大舉行冠軍戒指頒發與冠軍錦旗升旗儀式。然而今（23）日卻被美媒《The Athletic》爆料，多名尼克隊助理教練在全場萬名球迷與鎂光燈注視下，手中接過的竟然是「完全沒有戒指」的空盒子。更引起爭議的是，MSG官方還發給一些資深員工「戒指釣魚信」，結果打開後卻發信只是資安測試，讓許多內部人員對此感到憤怒又心寒。根據知名體育媒體《The Athletic》資深記者瓦登（Joe Vardon）報導，在台灣時間本周三麥迪遜廣場花園的頒獎儀式上，尼克隊教練團成員身穿白色教練套頭衫依序走上前，從工作人員手中接過印有象徵球隊血橙色條紋的精緻黑色珠寶盒。外界原以為盒子裡裝著是由比佛利山莊知名珠寶商Jason of Beverly Hills精心打造、鑲滿22克拉鑽石與象徵尼克藍寶石的奢華冠軍戒指。然而，現場鏡頭卻捕捉到——除了尼克總裁羅斯（Leon Rose）率先打開盒子展示耀眼奪目的戒指外，隨後接過盒子的助理教練們竟然「全數沒有打開盒子」。7名知情聯盟人士向美媒證實，這些助理教練當天根本就沒有拿到冠軍戒指，盒子裡完全空空如也！知情人士透露，助教們在此前就已被告知當晚不會拿到戒指，因為球團甚至連戒圍尺寸都還沒有替他們量過，而在儀式上臨時塞給他們空盒子，純粹只是為了在轉播畫面上「做做樣子」。球隊內部人士形容，助教們對此舉的反應從極度憤怒到無奈反感皆有；至於總教練布朗（Mike Brown）當晚究竟是否有拿到真正的戒指，目前說法仍相當分歧。面對排山倒海的質疑，麥迪遜廣場花園體育集團（MSG Sports）發言人在週四晚間發布簡短聲明表示：「我們不會對戒指的任何細節進行披露。」更令人傻眼的是，不僅助教們拿到了空盒子，許多在麥迪遜廣場花園任職多年的資深行政與球團營運員工，甚至被告知「完全不會獲得任何冠軍戒指」。早在9月下旬，球團曾向大量員工寄發一封主旨為「恭喜，您的員工冠軍戒指已送達」的官方電子郵件，信中還煞有介事地附上兩款精美戒指圖片，宣稱將由球團免費致贈並可刻上個人姓名。然而多名內部員工踢爆，這封信根本是球團高層發起的「資安釣魚測試」，凡是信以為真並點擊信件連結登記戒指的員工，不僅一顆珠寶都拿不到，反而直接被強制報名參加網路安全培訓課程，據悉這是為了解決球隊老闆杜蘭（James Dolan）對網路安全的疑慮，荒唐行徑讓基層員工徹底心寒。