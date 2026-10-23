薔琵颱風移速放慢，雖然強度持續減弱，但仍維持中颱強度。根據氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，台灣東方海域受到黑潮影響，海洋熱含量明顯回升，薔琵颱風眼牆附近對流也出現「回春」重整跡象，短時間內不排除維持強度。由於薔琵暴風圈已於今（23）日清晨接觸台灣本島，預估未來36小時仍籠罩全台。隨著颱風逐漸接近，北部、東北部雨勢將增強，部分地區恐有大雨、局部豪雨發生，提醒民眾留意最新颱風動態及風雨變化。

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靠黑潮續命！薔琵颱風「眼牆回春」對流爆發

氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，前幾日觀察到，台灣東方海域受到黑潮流經影響，保有明顯暖池區域，海水熱含量高達每平方公分75至100千焦耳（kJ），相較於昨（22）日35至50千焦耳明顯增加，對中度以上颱風維持強度已經相當夠用。

▲台灣東方海域受到黑潮流經影響，保有明顯暖池區域，對中度以上颱風維持強度已夠用。（圖／觀氣象看天氣臉書）
▲台灣東方海域受到黑潮流經影響，保有明顯暖池區域，對中度以上颱風維持強度已夠用。（圖／觀氣象看天氣臉書）
觀氣象看天氣指出，從今日凌晨1點30分至早上7點30分，可以發現薔琵眼牆附近對流「回春」重整，能量明顯相較於前6小時有所恢復，原先是快要掛掉的型態，有往內核重新聚攏情況，但礙於中層垂直風切增加，對於颱風垂直能量傳輸稍有限制。

未來36小時暴風圈籠罩全台！北部、東北部雨勢要變強了

儘管周邊海域的海洋熱含量回升，但綜合環境條件以及各項模式預測，不看好薔琵颱風會重新加強，較可能在短時間維持強度，不會快速減弱。此外，薔琵暴風圈已在今日清晨觸陸，未來36小時暴風圈持續籠罩台灣上空。

此外，觀氣象看天氣強調，目前台灣各地已連日吹起強風，北部、東北部雨勢也明顯加強，預計隨著薔琵颱風接近，雨勢也會逐漸往中北部擴展。目前各地風力、雨勢才剛開始增強，提醒民眾今、明兩天外出務必注意安全，非必要也應避免外出。

▲觀氣象看天氣強調，薔琵暴風圈已在今日清晨觸陸，預估未來36小時暴風圈將籠罩台灣上空。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲觀氣象看天氣強調，薔琵暴風圈已在今日清晨觸陸，預估未來36小時暴風圈將籠罩台灣上空。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
薔琵移動速度放慢！今、明風雨最猛

根據中央氣象署表示，薔琵颱風暴風圈在今（23）日清晨4時接觸本島東部陸地，目前正逐漸朝台灣西北轉北移動，預計下午起暴風圈籠罩全台，但由於颱風移動速度逐漸減慢，仍不排除有登陸宜蘭、北花蓮可能。

氣象署預估，今（23）日至明（24）日清晨，北部、東北部地區有陣雨，有大雨或局部豪雨，尤其北部及東北部山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率；中部、東部地區及南部山區有局部短暫陣雨，東部地區及中部山區有局部大雨或豪雨，南部及東南部地區亦有零星短暫陣雨。

▲隨著薔琵颱風暴風圈進入台灣陸地，今天到明天上半天，是降雨最劇烈的時段，尤其北台灣、宜蘭要留意大豪雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲隨著薔琵颱風暴風圈進入台灣陸地，今天到明天上半天，是降雨最劇烈的時段，尤其北台灣、宜蘭要留意大豪雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

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陳雅雲編輯記者

畢業於淡江大學中文系，出社會第一份工作選擇媒體行業，在《NOWNEWS今日新聞》服務近4年，目前擔任生活編輯，長期專攻民生消費、美食旅遊、生活知識，以及網路熱門議題討論等相關新聞。

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