薔琵颱風移速放慢，雖然強度持續減弱，但仍維持中颱強度。根據氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，台灣東方海域受到黑潮影響，海洋熱含量明顯回升，薔琵颱風眼牆附近對流也出現「回春」重整跡象，短時間內不排除維持強度。由於薔琵暴風圈已於今（23）日清晨接觸台灣本島，預估未來36小時仍籠罩全台。隨著颱風逐漸接近，北部、東北部雨勢將增強，部分地區恐有大雨、局部豪雨發生，提醒民眾留意最新颱風動態及風雨變化。
靠黑潮續命！薔琵颱風「眼牆回春」對流爆發
氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，前幾日觀察到，台灣東方海域受到黑潮流經影響，保有明顯暖池區域，海水熱含量高達每平方公分75至100千焦耳（kJ），相較於昨（22）日35至50千焦耳明顯增加，對中度以上颱風維持強度已經相當夠用。
觀氣象看天氣指出，從今日凌晨1點30分至早上7點30分，可以發現薔琵眼牆附近對流「回春」重整，能量明顯相較於前6小時有所恢復，原先是快要掛掉的型態，有往內核重新聚攏情況，但礙於中層垂直風切增加，對於颱風垂直能量傳輸稍有限制。
未來36小時暴風圈籠罩全台！北部、東北部雨勢要變強了
儘管周邊海域的海洋熱含量回升，但綜合環境條件以及各項模式預測，不看好薔琵颱風會重新加強，較可能在短時間維持強度，不會快速減弱。此外，薔琵暴風圈已在今日清晨觸陸，未來36小時暴風圈持續籠罩台灣上空。
此外，觀氣象看天氣強調，目前台灣各地已連日吹起強風，北部、東北部雨勢也明顯加強，預計隨著薔琵颱風接近，雨勢也會逐漸往中北部擴展。目前各地風力、雨勢才剛開始增強，提醒民眾今、明兩天外出務必注意安全，非必要也應避免外出。
薔琵移動速度放慢！今、明風雨最猛
根據中央氣象署表示，薔琵颱風暴風圈在今（23）日清晨4時接觸本島東部陸地，目前正逐漸朝台灣西北轉北移動，預計下午起暴風圈籠罩全台，但由於颱風移動速度逐漸減慢，仍不排除有登陸宜蘭、北花蓮可能。
氣象署預估，今（23）日至明（24）日清晨，北部、東北部地區有陣雨，有大雨或局部豪雨，尤其北部及東北部山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率；中部、東部地區及南部山區有局部短暫陣雨，東部地區及中部山區有局部大雨或豪雨，南部及東南部地區亦有零星短暫陣雨。
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氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，前幾日觀察到，台灣東方海域受到黑潮流經影響，保有明顯暖池區域，海水熱含量高達每平方公分75至100千焦耳（kJ），相較於昨（22）日35至50千焦耳明顯增加，對中度以上颱風維持強度已經相當夠用。
未來36小時暴風圈籠罩全台！北部、東北部雨勢要變強了
儘管周邊海域的海洋熱含量回升，但綜合環境條件以及各項模式預測，不看好薔琵颱風會重新加強，較可能在短時間維持強度，不會快速減弱。此外，薔琵暴風圈已在今日清晨觸陸，未來36小時暴風圈持續籠罩台灣上空。
此外，觀氣象看天氣強調，目前台灣各地已連日吹起強風，北部、東北部雨勢也明顯加強，預計隨著薔琵颱風接近，雨勢也會逐漸往中北部擴展。目前各地風力、雨勢才剛開始增強，提醒民眾今、明兩天外出務必注意安全，非必要也應避免外出。
根據中央氣象署表示，薔琵颱風暴風圈在今（23）日清晨4時接觸本島東部陸地，目前正逐漸朝台灣西北轉北移動，預計下午起暴風圈籠罩全台，但由於颱風移動速度逐漸減慢，仍不排除有登陸宜蘭、北花蓮可能。
氣象署預估，今（23）日至明（24）日清晨，北部、東北部地區有陣雨，有大雨或局部豪雨，尤其北部及東北部山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率；中部、東部地區及南部山區有局部短暫陣雨，東部地區及中部山區有局部大雨或豪雨，南部及東南部地區亦有零星短暫陣雨。
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