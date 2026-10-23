薔琵颱風非常接近台灣，氣象專家吳德榮表示，今晚至明天清晨（10月23日至10月24日）將是風勢最劇烈時段，宜蘭、台北、新北、基隆北海岸、花蓮北部，要慎防11至12級以上強陣風。目前蘭嶼已出現15級強陣風，全台持續發布陸上強風特報，提醒民眾外出提高警覺，尤其宜蘭、北部山區風雨最強，預估明天下半天颱風才會逐漸遠離。
今晚至明晨風勢最猛 慎防12級強陣風
吳德榮指出，薔琵颱風的暴風半徑廣大，昨天主要是外圍環流搭配東北季風，在台灣各地都出現較大陣風，隨著颱風往西北更靠近台灣，今晚至明天清晨影響最劇烈的時段，「距離颱風中心越近的地區、風肯定會更大」。
以目前的颱風路徑來看，包括宜蘭、台北、新北、基隆北海岸、花蓮北部，基本上都要留意11級以上，甚至12級以上的強陣風；至於台灣西半部、台中以南地區，由於薔琵颱風會逐漸減弱，體感風勢還是很大，有9至10級，但預估不會再明顯往上增強。
蘭嶼狂飆15級強陣風 全台陸上強風特報
據中央氣象署風力觀測數據，今天蘭嶼出現15級強陣風，東吉島12級，花蓮、成功、彭佳嶼11級，澎湖、桃園新屋10級，強陣風基本上都落在薔琵颱風中心路徑較靠近的地區，但目前仍針對全台發布「陸上強風特報」，民眾若外出務必特別注意。
氣象署提醒，今天澎湖縣有平均風12級以上、陣風14級以上，基隆、新北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東、連江有平均風9級以上、陣風11級以上，台北、南投、嘉義局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上。
11級以上強風極度少見 恐釀重大災害
氣象署也說明，風力可能造成的災害，6級風會讓「樹枝搖動、電線發出呼嘯聲、張傘困難」，8級風「小樹枝被吹折，步行不能前進」。9級風「建築物有損壞，煙囪被吹倒」。10級風「樹被風拔起，建築物有相當破壞」，11級風以上則為「極少見，如出現必有重大災害」。
吳德榮補充，薔琵颱風的中心雖然沒有登陸台灣，但其暴風圈還是會受到台灣地形影響遭到破壞，今明兩天是強度逐漸減弱的過程，但路徑仍相當靠近台灣，「宜蘭、北部山區」面對的風雨最強、最劇烈，預估周六下半天，薔琵颱風才會逐漸遠離。
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吳德榮指出，薔琵颱風的暴風半徑廣大，昨天主要是外圍環流搭配東北季風，在台灣各地都出現較大陣風，隨著颱風往西北更靠近台灣，今晚至明天清晨影響最劇烈的時段，「距離颱風中心越近的地區、風肯定會更大」。
以目前的颱風路徑來看，包括宜蘭、台北、新北、基隆北海岸、花蓮北部，基本上都要留意11級以上，甚至12級以上的強陣風；至於台灣西半部、台中以南地區，由於薔琵颱風會逐漸減弱，體感風勢還是很大，有9至10級，但預估不會再明顯往上增強。
據中央氣象署風力觀測數據，今天蘭嶼出現15級強陣風，東吉島12級，花蓮、成功、彭佳嶼11級，澎湖、桃園新屋10級，強陣風基本上都落在薔琵颱風中心路徑較靠近的地區，但目前仍針對全台發布「陸上強風特報」，民眾若外出務必特別注意。
氣象署提醒，今天澎湖縣有平均風12級以上、陣風14級以上，基隆、新北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東、連江有平均風9級以上、陣風11級以上，台北、南投、嘉義局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上。
氣象署也說明，風力可能造成的災害，6級風會讓「樹枝搖動、電線發出呼嘯聲、張傘困難」，8級風「小樹枝被吹折，步行不能前進」。9級風「建築物有損壞，煙囪被吹倒」。10級風「樹被風拔起，建築物有相當破壞」，11級風以上則為「極少見，如出現必有重大災害」。
吳德榮補充，薔琵颱風的中心雖然沒有登陸台灣，但其暴風圈還是會受到台灣地形影響遭到破壞，今明兩天是強度逐漸減弱的過程，但路徑仍相當靠近台灣，「宜蘭、北部山區」面對的風雨最強、最劇烈，預估周六下半天，薔琵颱風才會逐漸遠離。
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