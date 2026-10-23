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簽署ETP與SITA深化夥伴關係

林佳龍：印太與歐洲安全繁榮密不可分

「柏靈頓熊」成溫馨亮點

外交部長林佳龍昨（22）日在外交部接見英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones），雙方就台英關係及未來合作方向深入交換意見。林佳龍表示，台灣與英國共享民主、自由價值，以及對和平繁榮的共同理念，近年來雙邊合作持續深化，期盼未來進一步結合台灣的半導體產業優勢與英國深厚的科學研究及創新實力，拓展量子科技、半導體、人工智慧（AI）、航太及能源等前瞻領域合作，創造更多產業合作與人才交流機會，共同打造更安全、更具韌性的全球科技供應鏈。林佳龍指出，近年來台英雙邊合作持續深化，包括2023年簽署「提升貿易夥伴關係協議」（ETP）、2025年完成投資、數位貿易、能源與淨零排放三項領域協議，以及今年10月簽署「臺英科學創新暨技術合作協議」（SITA），雙方正透過制度化合作，持續深化夥伴關係。他也分享，包瓊郁在會談中介紹台英近期於經貿、科技及能源等領域的合作進展，雙方均期待未來持續開拓合作機會。針對區域安全情勢，林佳龍感謝英國政府長期關注台海和平穩定，並支持台灣有意義參與國際組織。他表示，面對當前地緣政治變局，印太與歐洲的安全及繁榮密不可分，台灣願持續與英國及其他理念相近夥伴攜手合作，共同維護區域和平與穩定，並為國際社會作出更多貢獻。此外，林佳龍也分享此次接見的一段溫馨插曲。包瓊郁特別帶來深受全球大小朋友喜愛、來自英國的「柏靈頓熊」（Paddington Bear），以紅色帽子、藍色大衣的可愛造型，為雙方交流增添溫暖氣氛。林佳龍也引用柏靈頓熊電影中的經典台詞：「If we’re kind and polite, the world will be right.」（只要我們待人友善、以禮相待，世界就會變得更美好），指出這份溫暖的精神，也與台灣推動外交工作的理念不謀而合。林佳龍強調，即使面對各種困難與挑戰，台灣依然以堅毅的韌性積極走向世界，分享自身優勢與發展經驗，為國際社會貢獻心力，這也是推動「總合外交」的核心精神。他再次感謝包瓊郁帶來充滿英倫風情的禮物，並期待未來台英關係也能像柏靈頓熊一樣，帶著友善與勇氣，跨越距離、深化情誼，一起寫下更多美好的合作故事。