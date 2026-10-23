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鄭朝方已提告：盼司法徹查真相、杜絕選舉歪風

▲鄭朝方辦公室發布律師聲明。（圖／鄭辦提供）

新竹地檢署22日搜索美麗島電子報董事長吳子嘉位於台北市的住處及辦公室，追查涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》案件。吳子嘉受訪時表示，爭議恐因外籍人士協助派送政治文宣，並強調此次搜索與民進黨新竹縣長參選人鄭朝方提告無關。對此，鄭朝方辦公室表示，感謝司法積極偵辦，並呼籲持續追查幕後涉案人士，維護選舉公平。據了解，檢調此次調查與選舉文宣有關，相關文宣印有鄭朝方的姓名及照片，並署名「吳子嘉」，內容涉及對鄭朝方及其家族的批評。檢方目前針對文宣製作、派送等相關情節展開調查，釐清是否涉及違反選罷法。吳子嘉受訪時表示，案件問題可能出在派送文宣的人員身分，認為若由外籍人士協助派送涉及政治活動，可能觸及相關法規。他說：「有外勞派報的時候，就涉及到違法了，因為外國人不能幫台灣人，做有關政治的行為，所以這個報單位出問題。」吳子嘉並強調，此次搜索與鄭朝方提告並無關聯。檢警22日搜索後，將吳子嘉帶往刑事局電偵大隊製作筆錄，經評估後未再進行複訊，吳子嘉隨後獲請回。至於同案的彭姓男子，因涉嫌負責設計、製作相關傳單，檢方認為其涉嫌意圖使人不當選罪嫌重大，法院已裁定羈押。全案仍在偵辦中，相關人員是否涉及刑事責任，仍須由司法程序進一步確認。鄭朝方辦公室則發布聲明表示，針對新竹地檢署偵辦彭姓、吳姓被告等人涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》案件，感謝司法積極偵辦，並持續追查幕後涉案人士，以維護社會公義。鄭辦指出，鄭朝方始終秉持理性、乾淨、務實的選舉理念，對於惡意抹黑及不法介選行為絕不姑息。除已委託律師依法提告、保障個人權益外，也希望司法機關徹查真相，杜絕選舉歪風。辦公室另表示，相關立場以檢附的律師聲明為準，後續不再另行補充。