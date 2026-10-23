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費城76人隊今（23）日在主場上演克服29分落後的驚天大逆轉，終場以114：106力克克里夫蘭騎士隊，笑納開季2連勝。賽後，媒體針對美國總統川普（Donald Trump）對於「詹皇」詹姆斯（LeBron James）被拍到在國歌演奏期間揮桿練投、公開痛批其行為「不像話」並要求向烈士和國歌道歉一事持續追問。根據《今日美國》記者卡林（Ky Carlin）報導，對此詹姆斯反唇相譏，露出微笑幽默回擊：「看來辦公室今天新聞太少了。」日前在紐約作客的賽季揭幕戰中，詹姆斯因在演奏美國國歌時於隊伍旁做出模擬高爾夫揮桿與投籃動作，遭到川普在社群平台上發文點名猛烈砲轟，怒斥詹姆斯「對國家極度不敬，應該向為國捐軀的英雄們道歉」。這場跨越體育與政治圈的爭議在全美掀起廣泛討論。在今日率領76人完成隊史第2大分差逆轉、歡喜收下主場首勝後，詹姆斯在更衣室接受媒體聯訪，被記者問及如何看待川普的公開抨擊時，詹姆斯神情顯得極為放鬆，笑著連續說了兩次：「看來辦公室今天新聞太少了。辦公室今天新聞太少了。」以雲淡風輕的幽默姿態，直接化解了來自華府的政治口水戰。本場比賽詹姆斯出戰33分鐘，繳出17分、10籃板、5助攻、3抄截與1阻攻的全面成績單，特別在下半場加強對禁區的強勢衝擊，帶領76人打出74：37的瘋狂攻勢翻盤。談到主場球迷的激情反應，詹姆斯深情表示：「費城是全世界最棒的體育城市之一。今晚能與母親、妻子和女兒一起在這裡，對我來說是個非常特別的夜晚。上半場我們打得太爛，現場響起滿場噓聲，那太棒了，因為我們確實配得上那些噓聲；但下半場球迷的歡呼聲幾乎要把球館屋頂掀翻，這是一個瘋狂且美妙的夜晚。」主帥納斯（Nick Nurse）則點出，下半場正是靠著詹姆斯等主力帶頭改變打法、大幅增加禁區衝擊並提升防守強度，才得以創造大量轉換進攻機會逆轉戰局。收下開季2連勝的詹姆斯最後也冷靜提醒團隊，接下來必須做好隨時迎戰強敵的心理準備：「說到底我們都清楚，每個對手在面對我們時都會拿出百分之百的最佳表現，各支球隊全都是衝著我們來的！」