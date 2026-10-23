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中國西藏那曲市巴青縣，22日深夜發生規模7、震源深度僅18公里的淺層地震，傷亡與災損陸續傳出。有住在18樓的災民回憶，地震當下感覺整棟樓都在劇烈搖晃，甚至以「像幾百頭犛牛同時奔跑」來形容地震的瞬間。綜合中媒報導，家住西藏林芝市的胡姓男子表示，他家在18樓，地震時感覺頭很暈、站不穩，需要扶著牆才能走路，屋内燈具晃動，從18樓往窗外一看，整棟樓都在搖。家就住在巴青縣的李姓男子透露，地震發生時自己已經在2樓的臥室就寢，被強烈震動晃醒，感覺整間房子都在搖，嚇得他趕緊奪門而出，才發現左鄰右舍也都跑到街上避難。《西藏日報》訪問巴青縣雜色鎮格如塘村的居民，也說地震發生時，一家人已經睡著，他被晃動驚醒後，又聽到屋內櫃子、木柱都在嘎吱作響，這才意識到是地震了，隨即叫醒身旁熟睡的八旬老父，攙扶著他往門外跑：「恍惚間感覺就像有幾百頭犛牛在同時奔跑。」因為擔心當晚還有餘震，一家人安排老父親睡到車裡，其他人就在院子裡先將就過夜。巴青縣葉姓居民聲稱，當地有路面裂開，部分縫隙寬度甚至達到10幾公分，許多人都先在室外廣場或車上睡覺，不敢進屋。截至發稿時間為止，這場地震造成的死亡人數暫時仍維持在16人，受傷人數則上升到65位，其中重傷11人、輕傷54人。中國國家主席習近平已做出重要指示，要求全力進行人員搜救，全力做好傷兵救治工作，最大限度減少人員傷亡。中國國務院總理李強亦做出批示，要求抓緊核實災情，全力組織搶險救援和傷員救治，妥善轉移安置受災群眾。