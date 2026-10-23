薔琵颱風來襲，建議民眾不要隨意出門，在家玩遊戲是個不錯的選擇，受到AI發展影響，遊戲製作變得更加容易，網路上也出現許多「網頁遊戲」，玩家免下載、安裝遊戲就能直接開玩，繼《寶可夢倖存者》（PokeSurvivor）後，近期網路上又出現一款寶可夢同人遊戲創作《PokéBonk》，創作者表示，這款遊戲參考Steam遊戲《Megabonk》機制，再結合寶可夢，玩法則是《吸血鬼倖存者》倖存者類型。
遊戲支援繁體中文 收錄151隻寶可夢
《PokéBonk》遊戲完全免費，也不用下載，直接打開網頁就能開始玩，遊戲還支援繁體中文，官網指出，遊戲中收錄寶可夢關都地區151隻寶可夢，玩家一開始可選擇妙蛙種子、傑尼龜、小火龍其中一隻寶可夢當夥伴，並在3D地圖中閃過大量衝過來的野生寶可夢，施放招式擊敗其他寶可夢。
夥伴寶可夢升級時，可從3張卡片中選擇其中1項獎勵，可能是新招式、增強招式、強化道具等，等級到了還能進化，也可以捕捉新的寶可夢夥伴，遊戲中不僅有經典模式和無盡生存模式，還可以加入公會系統，跟其他玩家合作攻占排行榜。
3D更好玩！招式華麗 完全免費避免下架
許多玩家對網頁遊戲推出速度感到驚訝，現在只要每2到3天就會有一款新的網頁遊戲，也有玩家覺得，《PokéBonk》玩起來沒有先前《寶可夢倖存者》坐牢感這麼重，《NOWNEWS》記者實際遊玩後，覺得《PokéBonk》對新手比較友善，可以運用3D地形閃避敵人，招式特效看起來也更華麗。
另外，有玩家反應，遊戲在人變多後，有稍微卡頓的情況。因為《PokéBonk》跟《寶可夢倖存者》同樣使用寶可夢當成主題，開發者Charcher強調，這款遊戲完全免費，也不收任何贊助，只是單純的粉絲致敬，預防遊戲被任天堂下架。
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《PokéBonk》遊戲完全免費，也不用下載，直接打開網頁就能開始玩，遊戲還支援繁體中文，官網指出，遊戲中收錄寶可夢關都地區151隻寶可夢，玩家一開始可選擇妙蛙種子、傑尼龜、小火龍其中一隻寶可夢當夥伴，並在3D地圖中閃過大量衝過來的野生寶可夢，施放招式擊敗其他寶可夢。
夥伴寶可夢升級時，可從3張卡片中選擇其中1項獎勵，可能是新招式、增強招式、強化道具等，等級到了還能進化，也可以捕捉新的寶可夢夥伴，遊戲中不僅有經典模式和無盡生存模式，還可以加入公會系統，跟其他玩家合作攻占排行榜。
3D更好玩！招式華麗 完全免費避免下架
許多玩家對網頁遊戲推出速度感到驚訝，現在只要每2到3天就會有一款新的網頁遊戲，也有玩家覺得，《PokéBonk》玩起來沒有先前《寶可夢倖存者》坐牢感這麼重，《NOWNEWS》記者實際遊玩後，覺得《PokéBonk》對新手比較友善，可以運用3D地形閃避敵人，招式特效看起來也更華麗。
另外，有玩家反應，遊戲在人變多後，有稍微卡頓的情況。因為《PokéBonk》跟《寶可夢倖存者》同樣使用寶可夢當成主題，開發者Charcher強調，這款遊戲完全免費，也不收任何贊助，只是單純的粉絲致敬，預防遊戲被任天堂下架。