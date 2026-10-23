薔琵颱風今（23）日持續逼近台灣，暴風圈清晨4時已接觸台灣陸地，中央氣象署預估今晚至明（24）日上午最接近台灣，想知道颱風現在到哪裡、最新路徑怎麼走？除了氣象署提供颱風即時位置、衛星雲圖、暴風圈範圍，YouTube也有24小時颱風直播。《NOWNEWS今日新聞》整理官方查詢網站及直播連結，方便民眾一鍵掌握颱風最新動態。
薔琵颱風現在在哪裡？暴風圈已觸陸、今晚最接近台灣
中央氣象署指出今年第29號中度颱風薔琵，目前朝北部及東北部近海移動，暴風圈已於清晨4時接觸台灣陸地，預估今天晚間至明天上午是颱風中心距離台灣最近的時段，但受到地形影響，颱風可能減速或出現不規則移動，實際路徑仍有變數。風雨方面，今天至明天上午是降雨最明顯的時候，北部、東北部山區有豪雨等級以上降雨的可能，其中宜蘭山區須留意局部超大豪雨，其他地區也要防範強陣風及長浪。
颱風在哪裡？氣象署路徑圖、暴風圈即時查詢
想確認薔琵颱風中心位置、移動速度、暴風圈範圍，最直接的方法就是查看中央氣象署「颱風警報」網站，除了即時颱風位置，也提供未來路徑潛勢預報、警戒區域、衛星雲圖、雷達回波及風雨預報。
如果想進一步了解颱風與住家距離，則可以開啟氣象署「颱風消息GIS版」，利用互動地圖查看颱風路徑及周邊地理位置，手機也能操作。氣象署「衛星雲圖」提供動態播放功能，可以切換最近3、6、9、12小時影像，觀察薔琵颱風雲系變化。
📌中央氣象署：颱風警報
📌中央氣象署：颱風消息
📌中央氣象署：颱風消息GIS互動地圖
📌中央氣象署：即時衛星雲圖
YouTube颱風24小時直播 各地風雨畫面直接看
除了氣象署官方資訊，YouTube也有民間氣象及防災頻道提供颱風即時直播。其中YouTube「台灣地震監視」颱風直播頻道持續提供颱風監視畫面，整合台灣各地即時影像、氣象資訊與颱風動態，讓民眾不用頻繁切換網站，就能觀看不同地區的風雨狀況。
直播畫面除了呈現最新天氣變化，也有即時聊天室，讓各地網友分享當地風雨情況。不過，直播影像可能因強風豪雨或網路訊號異常中斷，颱風路徑與警戒資訊仍應以中央氣象署公告為準。
氣象署提醒，薔琵颱風雖已減弱為中度颱風，但暴風圈仍相當廣大，週五至週六上午各地都應留意強風豪雨，尤其北部、東北部山區須防範劇烈降雨，民眾應避免前往海邊觀浪及山區活動，持續關注最新颱風警報。
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中央氣象署指出今年第29號中度颱風薔琵，目前朝北部及東北部近海移動，暴風圈已於清晨4時接觸台灣陸地，預估今天晚間至明天上午是颱風中心距離台灣最近的時段，但受到地形影響，颱風可能減速或出現不規則移動，實際路徑仍有變數。風雨方面，今天至明天上午是降雨最明顯的時候，北部、東北部山區有豪雨等級以上降雨的可能，其中宜蘭山區須留意局部超大豪雨，其他地區也要防範強陣風及長浪。
想確認薔琵颱風中心位置、移動速度、暴風圈範圍，最直接的方法就是查看中央氣象署「颱風警報」網站，除了即時颱風位置，也提供未來路徑潛勢預報、警戒區域、衛星雲圖、雷達回波及風雨預報。
如果想進一步了解颱風與住家距離，則可以開啟氣象署「颱風消息GIS版」，利用互動地圖查看颱風路徑及周邊地理位置，手機也能操作。氣象署「衛星雲圖」提供動態播放功能，可以切換最近3、6、9、12小時影像，觀察薔琵颱風雲系變化。
📌中央氣象署：颱風警報
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YouTube颱風24小時直播 各地風雨畫面直接看
除了氣象署官方資訊，YouTube也有民間氣象及防災頻道提供颱風即時直播。其中YouTube「台灣地震監視」颱風直播頻道持續提供颱風監視畫面，整合台灣各地即時影像、氣象資訊與颱風動態，讓民眾不用頻繁切換網站，就能觀看不同地區的風雨狀況。
直播畫面除了呈現最新天氣變化，也有即時聊天室，讓各地網友分享當地風雨情況。不過，直播影像可能因強風豪雨或網路訊號異常中斷，颱風路徑與警戒資訊仍應以中央氣象署公告為準。
氣象署提醒，薔琵颱風雖已減弱為中度颱風，但暴風圈仍相當廣大，週五至週六上午各地都應留意強風豪雨，尤其北部、東北部山區須防範劇烈降雨，民眾應避免前往海邊觀浪及山區活動，持續關注最新颱風警報。
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