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2007年「思慕昔」撞樹慘死 ：13歲母馬「思慕昔」（Smoothie）被街頭藝人的鼓聲嚇到，掙脫後在人行道上狂奔將近一個街區，最後撞上大樹死亡。另一匹馬也被嚇到，拖著馬車衝上馬路撞上轎車。

：13歲母馬「思慕昔」（Smoothie）被街頭藝人的鼓聲嚇到，掙脫後在人行道上狂奔將近一個街區，最後撞上大樹死亡。另一匹馬也被嚇到，拖著馬車衝上馬路撞上轎車。 2022年「萊德」街頭倒地 ：馬匹「萊德」（Ryder）在高溫下拉車時倒在曼哈頓街頭，車伕還用韁繩抽打牠，畫面引發眾怒，牠在同年10月被安樂死。動物保護團體後來推動的禁令法案，就叫「萊德法」（Ryder’s Law）。

：馬匹「萊德」（Ryder）在高溫下拉車時倒在曼哈頓街頭，車伕還用韁繩抽打牠，畫面引發眾怒，牠在同年10月被安樂死。動物保護團體後來推動的禁令法案，就叫「萊德法」（Ryder’s Law）。 2025年「萊蒂」倒地猝死 ：馬匹「萊蒂」（Lady）去年8月在曼哈頓第11大道拉車時倒地死亡。

：馬匹「萊蒂」（Lady）去年8月在曼哈頓第11大道拉車時倒地死亡。 2025年「斑比」載客暴衝：去年9月1日，新馬「斑比」（Bambi）在訓練時被垃圾車的引擎聲嚇到，車伕下車安撫時牠突然暴衝，從68街一路衝到畢士達噴泉附近，撞上路牌和另一輛馬車，車上有人摔出、有人跳車逃生。動保團體指出，這已經是當年第4起馬匹在公園內脫逃的事件。

電影、影集裡浪漫的紐約街景即將成為絕響！穿梭紐約中央公園超過160年的觀光馬車，將在2028年正式走入歷史。紐約市議會22日以40票贊成、7票反對、2票棄權，通過禁止中央公園觀光馬車的法案，2028年6月1日起全面停止營運。今年6月一名18歲印度少年因馬匹暴衝、馬車翻覆喪命，成為壓垮這項傳統的最後一根稻草。中央公園的觀光馬車可以追溯到19世紀中葉、公園開幕之初，至今已有將近170年歷史，一直是各國遊客到紐約必體驗的行程。馬車曾出現在好萊塢電影《赤足公園》（Barefoot in the Park）和影集《慾望城市》（Sex and the City）中，成為紐約浪漫的代名詞。據港媒《星島日報》報導，目前搭乘45分鐘約150美元（約新台幣4800元），求婚專用馬車的價格更高。不過，這項觀光行程多年來屢屢傳出虐待動物和公共安全的爭議。前市長白思豪（Bill de Blasio）、亞當斯（Eric Adams）都曾推動禁令，但都沒有成功。改變局面的，是今年6月的一起悲劇。據美國NBC紐約台報導，6月17日下午，一匹拉車的馬在車伕離開時突然暴衝，乘客無法讓牠停下，馬車一路衝到中央公園知名餐廳「綠苑酒廊」（Tavern on the Green）附近，撞上另一輛馬車後翻覆。18歲印度遊客馬哈詹（Romanch Mahajan）被甩出車外，頭部撞擊地面，送醫後不治，同車家人也受到輕傷。代表車伕的運輸工人工會（TWU）透露，事發時車伕正下車幫乘客拍照，「車伕本來就絕對不該為了拍照離開馬車」。就在事發前一週，一匹16歲、名叫「德尼茲」（Deniz）的馬才剛因疑似誤食公園旁的有毒植物死亡。這次通過的法案，也以這名少年的名字命名為「羅曼奇法」（Romanch’s Law）。事實上，中央公園的馬匹失控、死亡事件早有前例：據動保團體「人道世界」（Humane World for Animals）統計，紐約目前約有200匹拉車馬，許多是從賓州阿米許人社區或賽馬場買來的老馬，每天要從曼哈頓西區的馬廄走大約1.5英里到中央公園上工，一路與車流爭道、吸汽車廢氣。芝加哥、費城、倫敦、北京等城市都已禁止觀光馬車。這項法案獲得紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）力挺，將送交他簽署生效。法案要求市府在明年4月前提出輔導計畫，協助失業的車伕轉職、進修，並評估經濟補償方案；同時嚴格禁止把退役馬匹賣到屠宰場，馬主可以繼續飼養自己的馬。市議會議長梅寧（Julie Menin）表示，在行人、單車和遛狗民眾交織的現代公園裡，馬車已經沒有立足之地，立法就是為了避免悲劇再次發生。不過，法案影響150多名車伕和相關從業人員的生計，經濟補償卻沒有保障，引發工會強烈不滿。運輸工人工會批評梅寧沒有充分和車伕溝通，揚言向聯邦法院提告，並聲請暫時禁制令。美國總統川普也在社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示惋惜：「真可惜，因為政治因素，我們將看著它消失！」