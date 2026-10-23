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台灣網紅圈有一位超低調的「零負評女神」！那就是住在美國工作的YouTuber「TheKellyYang」，Kelly的影片中通常是她穿著睡衣、泡咖啡，偶爾進公司上班，平凡的生活讓她擁有了超過78萬訂閱，讓粉絲看得津津有味。Kelly早期其實是一位美妝部落客，她曾跟從小就認識的閨蜜EVALIN一起經營美妝部落格，後來一起開設YouTube頻道「凱利依法」，她在2011年創立個人頻道，內容主要是拍攝美妝品開箱，以及生活Vlog，真實傳遞自己的日常生活累積許多人氣。2020年，Kelly與交往多年的台灣男友結婚，2022年生下孩子，一家人定居美國西雅圖，但她現在把重心放在現實生活中，Kelly坦言，自己只是普通上班族，怕擔心生活太平淡、拍出來不夠有趣，因此一度停更近一年。直到去年9月，Kelly才重新上傳Vlog向粉絲報平安，透露之前忙著照顧生病的小孩，還有各種日常大小事，現在才有空重新嘗試拍攝，希望可以慢慢分享生活，現在雖然更新次數還是很少，但她偶爾還是會用IG分享生活影片，分享自己平凡卻有趣的日常。