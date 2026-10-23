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▲Netflix上看不到《嫁金釵》的尊享彩蛋，要在優酷花錢加購才能解鎖。（圖／翻攝自X@freezyfriendzy）

由田曦薇、閆桉主演的中國古裝劇《嫁金釵》在Netflix、優酷（Youku）平台熱播中，雖然兩個平台同時開播，但優酷有獨家的「尊享彩蛋」可以看，這是擺在每集片尾的小驚喜，與劇情相關，但觀眾只買VIP與SVIP兩種等級的會員還不夠，要額外花錢解鎖才看得到，這讓不少粉絲直呼優酷實在太會撈金。《嫁金釵》今日中午在Netflix更新第16集，與優酷SVIP進度相同，但兩者還是略有差距，因為只有優酷平台才能看到「尊享彩蛋」。據了解，「尊享彩蛋」是獨立的付費項目，只買優酷會員還不夠，需要額外花18人民幣（約新台幣88元）的價格加購，才能看得到。雖然這對許多民眾來說，只是一點小錢，但有不少觀眾都認為，大家為了追劇已經購買會員了，現在居然連彩蛋還要額外花錢，實在太過分，這彩蛋甚至與主線劇情還有關聯。像是第5集的彩蛋中，陸濯（閆桉 飾）接魏嬈（田曦薇 飾）回家，魏嬈在馬車上睡著時，他忍不住伸手想摸魏嬈的臉，甚至幫她蓋好狐裘，代表陸濯此刻已對魏嬈動心，後面才有一系列保護魏嬈的舉動，觀眾都覺得正片看不到這種細節非常可惜。而且更誇張的是，購買者只有1年的收看權，如果1年後想要重溫《嫁金釵》，彩蛋部分也要重新買。大家因此忍不住留言吐槽優酷：「吃相難看」、「故意把劇情剪出來一小段，要求額外付費，太噁心」、「為什麼都已經買會員還看不到彩蛋，幾塊錢也不放過觀眾」、「不買也能連上劇情，但細節真的差好多」。