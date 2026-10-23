我是廣告 請繼續往下閱讀

薔琵颱風來襲，全台進行防颱整備，北北基桃、宜蘭、花蓮地區首當其衝，各縣市長到處視察，新北市長侯友宜特別到捷運土城樹林線視察相關防颱工作，呼籲民眾不管是山區，還是海邊，都不要去觀浪也不要去登山。土石流潛勢區預計今（23）日要撤離1,397人，目前正在撤離當中。侯友宜表示，這次薔琵颱風對市區帶來有8到10級的強陣風，沿海郊區也有9到12級的強陣風。因此，施工中的圍籬、工具都與住宅區非常接近，到底有沒有用最強固的紐澤西護欄來固定，以及電桿、電線有沒有強固好，包括預備的抽水機具準備好，這都是市府最在意的。侯友宜強調，因應薔琵颱風的風力所帶來的傷害，土石流潛勢區目前已經在進行撤離，預計撤離1,397人。尤其沿岸整個浪潮帶來的巨浪，在龍洞已經達到6.8米，因此提醒市民朋友，不管是山區或是海邊不要去觀浪也不要去登山。市府做好萬全的準備，全力以赴備戰。