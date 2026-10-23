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國民黨推動廢除非核家園公投，將與年底地方選舉合併投票。對此，總統府發言人郭雅慧強調，現在電力供應狀況無虞，並沒有缺電問題；至於是否使用核電，他說，賴總統已明確表達立場，重啟核能必須符合三大必要條件，包含安全無虞、核廢有解、社會有共識。國民黨推動「廢除非核家園」公投案，主文為「你是否支持政府使用核電振興經濟，以廢除非核家園的能源政策？」該公投案將合併11月28日九合一地方選舉投票。對此，郭雅慧表示，非核家園是朝野當年共同明訂於環境基本法的國家政策，國民黨執政時代宣布核四停建，隨著2025年5月17日核三廠最後一部機組停機除役，台灣就已正式達成非核家園的目標，「現在的電力供應狀況無虞，並沒有缺電問題」。至於是否要使用核電，郭雅慧表示，賴總統已明確表達立場，不抱持意識形態，也不排除任何能源選項，更不可為短期利益就犧牲環境永續，重啟核能必須符合三大必要條件，包含安全無虞、核廢有解、社會有共識。