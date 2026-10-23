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颱風薔琵來襲，全台21縣市今（23）日停止上班，為顧及支票存款戶資金調度受到影響，中央銀行公布最新退票從寬處理2大措施。如果今日之後仍受颱風影響，致發生全台或部分地區停止上班的情形，將繼續比照因應措施辦理。央行表示，今日受薔琵颱風影響，致部分地區停止上班，為顧及支票存款戶資金調度受到影響，有關存款不足退票紀錄，依據本所訂定的「台灣票據交換所因應部分地區停止上班各項票據交換及退票紀錄作業須知」、「支票存款戶票信狀況註記須知」與「查詢票據信用資料作業須知」規定，從寬處理。首先，凡支票存款戶於10月23日、27日所發生之存款不足退票，若分別於次一個營業日，經重提付訖、清償贖回或提存備付申請註記者，一律不列紀錄（包括補票紀錄），並免收手續費。但支票存款戶於原退票據重提付訖前提取備付款者，則該退票將會再列入紀錄。至於支票存款戶因這次颱風遭受災害，致影響其票款清償能力者，得檢具證明文件向辦理退票的金融業者申請核轉當地票據交換所辦理重大災害的註記，經辦妥註記者，自災害發生之日起算6個月內所發生的存款不足退票，暫不因各該退票達3張而通報為拒絕往來戶，且於該期間內辦妥重提付訖、清償贖回或提存備付的註記者，其退票紀錄不對外提供查詢。