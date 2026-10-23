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▲76人開季連續2場上演大逆轉，主帥納斯在下半場教科書等級的戰術微調居功厥偉。（圖／美聯社／達志影像）

調整一：防守端奇兵換防 讓詹姆斯頂防五號位

調整二：全面提速打轉換 打破陣地泥淖

調整三：戰術體系各司其職 球星價值最大化

▲76人四巨頭馬克西（Tyrese Maxey）、布朗（Jaylen Brown）、恩比德（Joel Embiid）、詹姆斯（LeBron James）。（圖／路透／達志影像）

在克服全場最多落後29分的絕望局面後，費城76人隊今（23）日以114：106逆轉擊沉克里夫蘭騎士隊，迎來開季2連勝。高齡41歲的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在開季前兩戰合計狂抓19顆籃板，暫居全聯盟籃板榜第一，且籃板與助攻總數之和同樣位居全聯盟榜首。在生涯第24個年頭依然能打出統治級防守與組織，除了詹姆斯自身的自律和鋼鐵般的身體天賦之外，76人納斯（Nick Nurse）的調度也功不可沒，這位冠軍名帥真正做到發揮其位置上的靈活優勢，透過調度在比賽中取得對位優勢，促成開季兩場大逆轉。在今日交手老東家騎士的比賽中，詹姆斯出戰33分鐘，繳出17分、10籃板、5助攻、3抄截與1阻攻的全面成績單。開季前2場打完，詹姆斯場均貢獻15.5分、9.5籃板、6助攻、2抄截與1阻攻；兩戰合計搶下19個籃板，力壓恩比德（Joel Embiid）與沙波尼斯（Domantas Sabonis）等正值巔峰的頂級中鋒，暫時登上NBA籃板榜榜首；其籃板加助攻總和亦暫居聯盟第一。與此同時，詹姆斯以41歲又297天的高齡，再度改寫自己保持的史上單場砍下至少「15分10籃板5助攻」最老球員紀錄——這項榜單的前五名全是他自己的名字。更可怕的是，在擊敗老東家之後，詹姆斯生涯對戰騎士的總戰績來到21勝6敗，勝率高達77.8%，重返東區依舊展現無可撼動的壓倒性優勢。76人開季連續2場上演大逆轉——揭幕戰落後尼克隊10分翻盤、主場首秀落後騎士隊29分翻盤，能在逆境中爆發出摧枯拉朽的能量，主帥納斯在下半場教科書等級的戰術微調居功厥偉。上一場對陣衛冕軍尼克，納斯在下半場果斷讓詹姆斯頂防中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns），解放恩比德去協防防守哈特；今日第三節落後時，納斯故技重施，直接安排詹姆斯去硬頂騎士明星中鋒艾倫（Jarrett Allen），而讓恩比德改防外線威脅較小的沃特森（Peyton Watson）。這項對位調度讓騎士進攻瞬間熄火。恩比德在對尼克的開幕戰賽後曾直言，上次隊友裡能像詹姆斯這樣換防到五號位的球員，還是悍將塔克（PJ Tucker）。現代籃球講究位置的靈活性，詹姆斯在生涯這個階段已經不是巔峰，但他的身體天賦太好，光是這種體型、力量和運動能力，讓他站在場上就有極大威脅，上半場76人進攻全停留在外線，詹姆斯更是出現5次失誤。下半場納斯徹底推翻低效的半場陣地戰，要求球隊在抓下防守籃板後第一時間上傳推進，由馬克西（Tyrese Maxey）與詹姆斯引領快攻。這套閃電戰直接打懵了騎士的雙塔配置，第三節單節拉出37：21的猛烈反撲，詹姆斯單節獨拿10分，帶動全隊氣勢。納斯不再讓詹姆斯像過去那樣單純扛起大量持球單打耗損體力，而是將其定位為頂級防守軸心、高位組織者與快攻發動機；同時減少恩比德在低位的無效硬打，增加其衝搶二波與中距離投射，並給予今夏「5換1」重磅引進的布朗（Jaylen Brown）更多突破單打權限，布朗也沒辜負其信任，今天第四節獨攬10分，幫助76人鎖定勝局。過去幾年，外界常感嘆詹姆斯在步入生涯尾聲時被迫承擔過重的進攻持球消耗；如今在納斯的體系下，詹姆斯雖然投籃命中率尚未達到巔峰水準，但他將體能精準揮灑在籃板卡位、禁區硬扛對手頂級內線、快攻推進與致命抄截上。一個懂得閱讀比賽、不擺大牌架子的41歲傳奇，加上一位敢於在防守端大膽變陣、深諳調配球星戰術定位的冠軍教頭，費城76人開季展現出來的韌性與深度令人驚艷。只要全員保持健康，這支不再迷信球星單打、兼具頂級天賦與戰術執行的費城軍團，已然具備直指總冠軍的強大競爭力。