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▲副市長林欽榮今日前往高雄輕軌大順路段新上國小前，實地視察沿線雨豆樹加固、科技監測及防颱防洪整備。（圖／高市府捷運局提供）

▲高雄輕軌自從成圓以來，到今年預估可望達1500萬運量，增幅達66%。（圖／高市府捷運局提供）

因應薔琵颱風可能帶來的強風豪雨，高雄市副市長林欽榮今（23）日前往高雄輕軌大順路段新上國小前，實地視察沿線雨豆樹加固、科技監測及防颱防洪整備情形。林欽榮表示，大順路段的雨豆樹綠色隧道已成為高雄重要的城市景觀，要求捷運工程局及高雄捷運公司落實樹木防護、加強巡檢及預警應變，兼顧城市綠廊景觀與輕軌營運安全。捷運局表示，輕軌沿線453棵雨豆樹及小葉欖仁均已完成防颱加固，依樹種及現地條件採取鋼管、鋼索、繩索及竹支架等方式強化防護，並於前次颱風後增加42棵樹木修枝作業。高雄市與「行政院國家科學與技術委員會 國家地震工程研究中心」合作，於高雄輕軌導入科技監測輔助防災，於「龍貓隧道」及「綠巨人隧道」分別設置200顆樹木傾斜儀，並於此次颱風來臨前，在再增設11顆，全線綠色隧道合計211顆，透過24小時監測及異常通報機制，於平時即時掌握樹木動態，颱風災害期間更能有效提升防災應變效能。高捷公司總經理王亞洲說明，感謝市政府持續塑造城市新景點與高雄演唱會經濟帶動之下，高雄輕軌截至今年10月，平均日運量已達約40000人。高雄輕軌去年運量1333萬旅次，今年延續上升氣勢，2026年全年可望突破1500萬旅次，再創高峰。高雄輕軌從綜合規劃報告書指出預估900萬/年運量，然而自從輕軌成圓之後，到今（2026）年預估可望達1500萬/年運量，增幅達66%。高捷公司表示，高雄輕軌已完成各項防颱整備，包括列車停放固定、機廠防洪設施布設及沿線排水巡檢等，另輕軌轉乘路口共3處大型遮陽傘，亦已全數完成收折固定作業，並備妥大鋼牙、抓斗車、山貓及吊卡車等搶修機具與應變人力。颱風期間將持續掌握最新風雨資訊，加強沿線巡查，視天候狀況滾動調整營運措施，確保旅客安全。林欽榮表示，高雄輕軌的成功經驗，已經成為高雄市城市品牌形象重要魅力之一，林副市長指出，日前議會康裕成議長曾表達，高雄輕軌的三大特色：環繞城市中心人口密集區的環狀路線、美麗的「龍貓與綠巨人」2條綠色林蔭隧道、無架空線的輕軌系統保持美麗的城市天際線；讓來訪的日本岐阜市議會團隊相當驚艷，也促使日本岐阜市市長親自率隊來高雄進行深入考察並與市政府、高捷公司進行專業交流。林欽榮也期許捷運局與高捷公司，秉持專業服務市民，以高雄輕軌成功的興建與運營經驗，為高雄市城市品牌國際形象輸出與台日城市友誼交流作出成績與貢獻。