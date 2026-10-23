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由韓流教父李秀滿打造的新人女團A2O LITE本月13日出道，其中13歲中國籍成員艾敬（AIJING）被爆出父母積欠員工薪資，金額高達7億韓元（約台幣1600萬元），沒想到部分中國粉絲竟打算幫忙還債，拉群提議「1人借1000元人民幣（約台幣4700元）」，號召各大粉絲後援會集資，等艾敬的媽媽日後有收入再慢慢償還，這番操作傳到韓國後引發熱議，不少網友看傻眼，質疑父母欠薪為何要由粉絲出錢收拾爛攤子。近日微博出現一篇貼文，有粉絲提議共同集資，協助艾敬的媽媽解決債務問題，其中一人率先表態，願意借出1000元人民幣，還希望召集各大粉絲後援會帳號一起參與，協調籌措資金，該粉絲特別強調，這筆錢並非「捐款」而是「借款」給艾敬媽媽，希望先幫她度過眼前難關，等日後經濟狀況改善，再把錢還給粉絲。另一名粉絲也附和：「如果有人願意幫忙，就一起成立組織吧。如果可以的話，希望艾敬的媽媽也能參與，一起解決這個問題。」至於粉絲為何願意自掏腰包，主要是擔心艾敬才13歲，剛踏入演藝圈就受到父母債務問題牽連，希望她能夠專心發展歌唱事業，不必背負家人的經濟壓力，開開心心度過剛出道的日子。不過，粉絲集資幫偶像父母還債的提議傳到韓國網路論壇後，卻引來一面倒的批評，網友紛紛傻眼表示：「粉絲到底是什麼樣的存在啊？」、「父母根本把孩子的前途堵死了」、「光是把錢還清，事情就能解決嗎？」、「都多久以前發聲明了，怎麼到現在還沒還錢？」尤其真正控訴遭到積欠薪資的員工，至今仍未獲得妥善解決，如今卻變成粉絲主動張羅資金，讓不少人質疑整件事根本搞錯重點。艾敬本月13日才剛以A2O LITE成員身分出道，隨即被爆出父母涉及欠薪爭議，根據中國媒體報導，艾敬父母在北京經營的公司，涉嫌自2024年起積欠員工薪資，而相關企業及其父母名下涉及的法院強制執行金額，累計高達約7億韓元。隨著爭議擴大，艾敬的媽媽14日透過微博發文道歉，坦承因公司經營狀況惡化才引發債務糾紛，並承諾：「在所有問題解決之前，我不會逃避責任，會負責到底。」但她也強調，女兒與過去的公司經營及相關糾紛完全無關，希望外界不要將矛頭指向孩子。此外，艾敬近日也因為在電視台上班路上疑似推擠其他成員，人品引爆討論，在22日公開的一段團體拍照影片中，艾敬在調整站位時，與身旁成員的身體出現碰撞，部分網友因此批評她的行為缺乏體貼與禮貌；也有人反駁，認為當時成員們是在狹窄的樓梯上調整團體拍照姿勢，只是過程中不小心發生碰撞，外界根本是過度解讀。