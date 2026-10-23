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「一定會投票」族群 童子瑋支持度達44.8%

童子瑋強調：戒慎恐懼、繼續努力

選戰倒數35天，基隆市長選情持續拉鋸，《鏡新聞》今（23）日公布最新民調，民進黨參選人童子瑋以37.0%支持度，微幅領先尋求連任的國民黨籍市長謝國樑36.3%，雙方僅差0.7個百分點。不過，在看好誰能當選的調查中，謝國樑以40.2%領先童子瑋的31.8%，呈現「支持度落後、當選看好度領先」的差距，選情仍充滿變數。根據《鏡新聞》公布的民調，若將投票意願納入分析，在表示有投票意願的民眾中，童子瑋支持度上升至40.5%，謝國樑則為38.1%，童子瑋領先幅度擴大至2.4個百分點，無黨籍參選人魏造文為0.5%，另有20.9%受訪者尚未表態。進一步觀察「一定會投票」的民眾，童子瑋支持度達44.8%，謝國樑為40.1%，雙方差距擴大至4.7個百分點，其餘參選人及無明確意見合計15.1%。相較全體受訪者的支持度，童子瑋從37.0%升至40.5%，謝國樑也從36.3%升至38.1%，但童子瑋在有投票意願者中的支持度增幅更大。值得注意的是，有投票意願的受訪者中仍有約兩成未表態，這群選民的動向恐成為左右選情的重要關鍵。至於當選看好度，調查詢問民眾，在童子瑋與謝國樑之間，最看好誰能當選基隆市長？結果謝國樑以40.2%居首，童子瑋為31.8%，另有28.0%受訪者沒有明確意見。謝國樑在此項調查領先童子瑋8.4個百分點，與雙方支持度僅差0.7個百分點的結果形成對比，也反映選民對候選人實際支持與當選機會的判斷並不完全一致。本次民調由《鏡新聞》委託大地民意研究股份有限公司執行，調查時間為2026年10月18日至21日，訪問對象為戶籍設於基隆市、年滿20歲以上的民眾，採市話訪問方式，共完成1,075份有效樣本。在95%信心水準下，抽樣誤差為±2.99個百分點，並依性別、年齡、教育程度及行政區進行多重反覆加權。童子瑋今日受訪時表示，面對最新民調結果，團隊仍會保持戒慎恐懼、繼續努力的態度，持續勤走基層，繼續說明具體政策與生活問題的解決方案，爭取更多市民的認同。此外，他也強調，民調數字都會提供團隊參考，但更重要的是讓市民看見基隆未來的可能性。童子瑋指出，接下來會繼續透過政策與市民溝通，提出改善生活的具體方案，讓大家了解團隊對基隆未來的願景，相信基隆可以變得更好、更進步。他強調，選戰進入最後階段，他仍會持續努力走訪基層，傾聽市民心聲，爭取更多支持。針對民調顯示，在「一定會出門投票」的選民當中，童子瑋支持度領先謝國樑4.7%，且有50.7%同意「換人做做看」。童子瑋表示，這幾年基隆在各項城市調查及施政指標中的表現都不盡理想，無論遠見或天下雜誌的評比都是吊車尾，許多市民對城市發展停滯、生活品質未能改善感到失望，因此更加期待改變。童子瑋提到，從基層走訪過程中，可以深刻感受到市民對改變的期待。他認為，希望基隆改變的市民，支持意願也相對堅定。面對接下來的選戰，團隊不會因為民調領先而鬆懈，將持續以政策、願景與實際行動爭取支持，讓更多市民相信，基隆的進步不必再等待。