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▲台中市海線因風大斷電6千多戶，台電緊急動員搶修。（圖／台電提供，2026.10.23）

颱風還沒到、傷者先增加！有人顱內出血住進加護病房

AI假招牌照瘋傳！警察深夜奔現場竟撲空

▲員警頂著強風到現場查證，確定是假消息。（圖／警方提供，2026.10.23）

薔琵颱風尚未帶來明顯雨勢，台中市已先被強風吹出一波災情！台中市長盧秀燕今（23）日表示，強風已造成多人受傷，甚至有民眾顱內出血、住進加護病房，還有人為了觀看大安媽祖雕像遭強風吹倒。更離譜的是，網路竟流傳大甲麥當勞招牌倒塌的AI生成假照片，警方到場查證才發現根本沒這回事，盧秀燕震怒，指示警方追查到底。台中市災害應變中心一級開設，盧秀燕上午主持工作會報指出，薔琵颱風呈現「先風後雨」特性，22日晚間起強風不斷，造成路樹倒塌、廣告招牌及帆布掉落等災情。消防局統計，截至23日清晨5時，共受理218件事故；建設局截至上午8時則通報96件災情，其中路樹倒塌就有85件。盧秀燕表示，截至上午的統計，已有41人受傷、8人住院，其中2人因顱內出血住進加護病房。她指出，傷者多與強風吹倒機車、腳踏車及行人有關，還有民眾在大安媽祖園區二樓平台看媽祖雕像，被強風吹倒，盧秀燕說，媽祖指示在家防颱最重要，停班停課就是為了確保安全，呼籲民眾颱風期間減少外出。除了實際災情，網路還流傳一張大甲區麥當勞招牌倒塌、橫躺馬路的照片，引發民眾關注。盧秀燕表示，大甲分局員警深夜看到訊息後，立即趕赴現場查證，卻發現招牌仍正常設置，根本沒有網傳的倒塌情形，確認照片為AI生成的假訊息。盧秀燕痛批，風災期間散布假訊息，不僅造成民眾恐慌，也讓冒著風雨投入防災救災的公務人員疲於奔命、浪費救災資源，因此已要求警方追查到底。台中市警察局長吳敬田表示，目前正與店家聯繫，若店家報案，將依法偵辦，追查造假者責任。警方也提醒，災害期間若明知訊息不實仍刻意編造、散布，且符合相關法律要件，可能涉及《災害防救法》或《社會秩序維護法》，民眾轉傳災情前務必先查證，切勿讓假消息成為防災現場的另一場災害。強風也帶來停電災情，截至中午12時止，台中市曾經停電戶數6,218戶，主要停電區域集中在海線的大安、龍井、和平、大雅、大肚及清水等地區，台電動員搶修，已復電4,933戶，尚餘1,285戶停電。