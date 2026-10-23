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中國西藏那曲市巴青縣，22日深夜發生規模7的淺層大地震，有災民甚至形容地震當下有如「幾百頭犛牛同時奔跑」，當地隨後餘震不斷。有中國地震機構的專家分析，此次地震為一次「拉張型破裂」。根據中國官媒《人民報》報導，震央位於青藏高原的羌塘地塊內部，距離最近的斷層為巴青-類烏齊斷裂約2公里。印度板塊與歐亞板塊碰撞造成的青藏高原隆升、地殼縮短增厚和廣泛高原變形，是控制中國西部構造變形的主要動力學機制，而青藏高原內部地區同時受到南北向擠壓和東西向拉張作用，高原內部育有「近南北向」、「近東西向」2種典型斷裂。震源機制解結果顯示，此次巴青規模7地震為一次「拉張型破裂」，與區域構造特徵基本一致。分析認為，在這種強烈地殼形變作用下，羌塘塊體及週緣斷裂帶活動尤為強烈，這次地震屬於羌塘地塊的一次能量釋放。事實上，自1900年以來，羌塘地塊共發生6次規模7以上的大地震（包含本次巴青縣地震），最大的一起是1997年11月8日，西藏雙湖規模7.5地震。分析提醒，從區域構造特徵、歷史地震活動水準、序列特徵、地球物理觀測等綜合因素來看，原震區以及鄰近地區，近日仍存在發生有感地震的可能，提醒居民切勿掉以輕心，須持續防災。