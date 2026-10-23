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《鏡新聞》今（23）日公布「2026年基隆市長民意調查」結果，民進黨基隆市長候選人童子瑋支持度37.0%、基隆市長謝國樑支持度36.3%，雙方僅差距0.7%，在誤差範圍內。對此，童子瑋受訪時表示，面對最新民調結果，團隊仍會保持戒慎恐懼、繼續努力的態度，持續勤走基層，繼續說明具體政策與生活問題的解決方案，爭取更多市民的認同。《鏡新聞》民調指出，在基隆市長候選人支持度方面，當詢問民眾在民進黨童子瑋、國民黨謝國樑與無黨籍魏造文三位人選當中，最希望哪一位擔任基隆市長時，37.0%的民眾支持童子瑋、36.3%支持謝國樑、0.8%支持魏造文，另有25.9%未表態。對此，童子瑋表示，民調數字都會提供團隊參考，但更重要的是讓市民看見基隆未來的可能性，接下來會繼續透過政策與市民溝通，提出改善生活的具體方案，讓大家了解團隊對基隆未來的願景，相信基隆可以變得更好、更進步。他強調，選戰進入最後階段，他仍會持續努力走訪基層，傾聽市民心聲，爭取更多支持。針對民調顯示，在「一定會出門投票」的選民當中，童子瑋支持度領先謝國樑4.7%，且有50.7%同意「換人做做看」。童子瑋表示，這幾年基隆在各項城市調查及施政指標中的表現都不盡理想，無論遠見或天下雜誌的評比都是吊車尾，許多市民對城市發展停滯、生活品質未能改善感到失望，因此更加期待改變。童子瑋強調，從基層走訪過程中，可以深刻感受到市民對改變的期待。他認為，希望基隆改變的市民，支持意願也相對堅定，面對接下來的選戰，團隊不會因為民調領先而鬆懈，將持續以政策、願景與實際行動爭取支持，讓更多市民相信，基隆的進步不必再等待。