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▲派翠克（如圖）透過經紀人回應，證實收工後跟同事小酌，但不清楚對方的感情狀況。（圖／翻攝自派翠克IG@patrickliu0721）

緯來體育台爆紅的幕後正妹導播「耳機妹」今年才宣布離職，然而男友今（23）日凌晨卻突然發文，控訴她和派翠克深夜私約喝酒，甚至最後還關閉定位，質疑兩人的關係，貼文一出引發眾人留言吃瓜。「耳機妹」當初因協助錄製網路直播節目時，不小心露出害羞又清新的可愛臉蛋，讓她突然爆紅，甚至有網友誇讚：「比啦啦隊還紅！」IG目前則有2.6萬人追蹤，成為小網紅。「耳機妹」去年在協助錄製網路直播節目時，意外曝光在鏡頭前，清新又可愛的臉蛋，再加上戴耳機的造型讓她瞬間爆紅，一度成為比啦啦隊還紅的流量密碼，IG擁有2.6萬人追蹤。怎料，耳機妹的男友今在Threads上發文：「我的女朋友，台灣緯來電視台耳機妹。今晚單獨赴約派翠克酒局，2人單獨吃飯至今到3點，然後轉戰下一間。說派翠克有女友讓我相信她，我應該相信嗎？」懷疑兩人的關係，並補充女方隨後還關閉定位，貼文引來大批網友吃瓜。不過，「耳機妹」本人則在貼文下方留言，表示兩人早已分手，對方卻不斷情緒勒索，控訴男友根本是恐怖情人，但她也證實下班後與派翠克相約喝酒；至於派翠克則透過經紀人回應：「這幾天連續工作好幾天，今天收工，剛好跟同事去小酌一下，聊工作上的事宜。同事的感情狀況不清楚，一切都是正常的朋友聚會，請勿過多揣測。」事實上，耳機妹今年發文透露從緯來體育台離職，讓不少粉絲感到不捨。而她爆紅後也接獲《小姐不熙娣》節目通告邀約，成功讓一位素人正妹走到幕前主持採訪，人氣越來越高。此外，耳機妹還受邀擔任人氣Podcast節目《啦啦News》的常駐主持人，暢聊當周的啦啦隊新聞大小事，以及球場背後的祕辛，一度成為流量密碼。而耳機妹曾在《啦啦News》分享感情觀，自認是有話直說的魔羯座個性，自己比較注重感覺，希望對象是個有未來想法的男生，只可惜卻始終找不到好聊的對象，認為自己很難認識其他異性。