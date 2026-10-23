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日本職棒（NPB）讀賣巨人傳出重大人事消息！根據日媒《體育報知》今（23）日報導，曾效力紐約洋基、擁有「哥吉拉」稱號的日本傳奇球星松井秀喜，將於2027年球季出任巨人新任監督。現年52歲的松井，2002年球季結束後離開巨人挑戰大聯盟，如今有望相隔25年再度穿上「讀賣巨人」球衣。這名日美通算507轟、2009年世界大賽MVP得主，將迎來退役後最受矚目的職棒新挑戰。《體育報知》指出，巨人已決定由松井秀喜出任2027年新監督，消息於23日曝光，引發日本棒壇高度關注。不過，球團正式任命與就任記者會細節，仍有待後續公布。松井1992年從星稜高中以選秀首輪身分加入巨人，1993年至2002年效力球隊10個球季，逐步成長為日本職棒最具代表性的強打者。身穿背號55號的松井，不僅是巨人不動第四棒，更在日職累積332支全壘打，3度奪下中央聯盟最有價值球員獎，成為球隊當年的招牌球星。2002年球季結束後，松井決定挑戰美國職棒，加盟紐約洋基，如今若正式接掌巨人，將是他離隊25年後首次以正式教練職務重返老東家。松井的傳奇不只存在於日本職棒。2003年加盟洋基後，他迅速成為球隊重要打者，並在紐約度過職業生涯最受國際關注的時期。2003年至2009年效力洋基的7個球季，松井累積140支全壘打、597分打點，2009年世界大賽更在第6戰單場貢獻6分打點，幫助洋基擊敗費城費城人，奪下個人首座世界大賽冠軍，同時獲選系列賽MVP。松井其後陸續效力洛杉磯天使、奧克蘭運動家及坦帕灣光芒，2012年結束職業球員生涯，大聯盟累計175轟，日美通算507轟。2018年，他也正式入選日本棒球名人堂。松井傳出接掌巨人後，美國媒體也迅速跟進報導。紐約地方體育媒體SNY透過社群平台介紹松井的日本職棒成就、2018年名人堂資歷，以及退役後在洋基球團的工作。松井自2015年起擔任洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）的特別顧問，主要工作包括巡視小聯盟體系、協助年輕打者訓練，以及與教練團交流球員發展方向。不過，他過去並未正式擔任日本職棒或美國職棒的一、二軍總教練，因此若正式接掌巨人，也將是松井職業生涯首次全職帶領職棒球隊。巨人2026年球季經歷教練團重大變動，原任監督阿部慎之助5月離任，隨後由橋上秀樹代理兵符，最終球隊在中央聯盟高潮系列賽首輪遭橫濱DeNA淘汰，無緣挑戰日本一。根據日媒先前報導，橋上預計卸下代理監督職務，球團開始從巨人OB當中尋找新任指揮官，包括松井秀喜、前監督高橋由伸及川相昌弘都曾被列為候選人，如今松井秀喜即將於2027年接任主帥一職，象徵巨人有望迎來新時代。