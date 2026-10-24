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派翠克昨（23）日被一名男子爆出私約他的女友，也是網紅耳機妹單獨喝酒，女方一度不接電話、關定位，讓他怒喊「別人的女友比較好玩嗎」，不過派翠克事後也發聲，直呼只是工作上的聚會，並沒有什麼需要隱瞞的事情。而派翠克過往緋聞女友無一不是女神，有人好奇為什麼他的異性緣會這麼好，精神科醫師楊聰財分析，外貌雖決定第一眼的吸引力，但真正讓人想親近、願意相處，甚至產生情感依戀的，往往是幽默感、情緒價值、自信、同理心，以及懂得與人互動的能力。楊聰財提到，從精神醫學、心理學與人際關係的角度來看，一個男性的異性緣好不好，並不完全取決於五官是否俊俏，而是他能否讓對方感到自在、有趣、受到重視，並且在互動中產生愉快的情緒經驗，以下六大心理特質是受歡迎的關鍵。第一點，幽默感，這是人際吸引力重要因素之一，從心理學角度來看，幽默可以降低社交緊張，增進人際親近感，讓互動變得更愉快。第二點，情緒價值高，讓人感覺被理解，有些男性很懂得傾聽，當女性分享工作上的挫折時，他不會急著批評，也不會立刻說教，而是先回應對方的情緒。第三點，自信而不自大，具有穩定的自我感，有些男性不會刻意炫耀財富、外表、職位或人脈，卻能自然地表達自己的想法，也不會因為別人不同意，就急著爭辯或證明自己，這種自信往往比刻意裝酷更有吸引力。第四點，會聊天，更懂得傾聽。有些人很會講話，卻不一定有好人緣；有些人話不多，卻能讓人願意繼續聊天，差別就在於，他是否真正對對方感興趣。第五點，社交能力好，懂得拿捏分寸。有些男性異性緣好，不一定是因為他特別會追求女性，而是他本來就擅長與各種人相處，他知道什麼時候可以開玩笑、什麼時候應該認真，也懂得觀察場合與他人的界線。第六點，有自己的生活，不會過度討好。有些人有自己的興趣、工作目標、朋友與生活節奏，不會把全部注意力都放在獲得異性的認同上，這樣的人通常比較容易展現自然、穩定的互動方式。楊聰財醫師總結，從精神醫學與心理學的角度來看，外表是吸引力的一部分，但幽默感、同理心、溝通能力、自信與情緒成熟度，往往也會影響一個人能否建立良好的人際關係。