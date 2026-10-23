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颱風薔琵逼近，外界關注停班課資訊，民進黨台北市長參選人沈伯洋昨拋出把股市與颱風假停班課脫鉤構想，遭到現任市長蔣萬安競選辦公室質疑「權責搞不懂」，沈伯洋昨則回擊，此事跟蔣萬安拋松機遷移一樣，需要中央、地方共同參與，蔣拋遷松機OK、他跟金管會討論股市就不OK？不懂在罵什麼。蔣競辦發言人楊沛緰回嗆，拿松機轉移焦點，直批出洋相還硬拗。楊沛緰指出，沈伯洋擔任立委兩年多，歷經多次颱風，反覆強調股市與颱風假脫鉤「之前討論過」，那麼究竟提出過哪些具體配套？身為立委，現在就能要求金管會檢討相關制度，為何還要等到當選市長才繼續討論？「中央與地方合作研究，和立委現在就履行職責，究竟有什麼衝突？」楊沛緰表示，沈伯洋拿松山機場遷移類比，根本混淆不同議題。股市因天然災害休市，是依證交所規定辦理，並非臺北市政府自行訂定。股市是否因颱風休市，涉及金管會與證交所相關規範，沈伯洋身為立委，本就有監督中央主管機關的職責。「蔣萬安推動松機遷移，是提出在治理範圍內的都市土地規劃；沈伯洋要討論股市制度，自己就在中央立法機關。拿松機轉移焦點，就能迴避立委責任？」楊沛緰表示，從先前嘲諷「廊什麼帶」，再到「阻隔條通」，到如今提出「股市脫鉤」，沈伯洋明顯不熟悉市政與法規面，一再鬧烏龍、出洋相，面對外界追問，從未交代自己的主張如何落實，而是用傲慢與不耐的一面回應質疑，「熟悉的沈伯洋回來了，那個在立法院貶低同事立委智商的沈伯洋回來了，想必是多數市民的心聲」。