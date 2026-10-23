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▲「棒球先生」長嶋茂雄今年6月初因肺炎逝世，享壽89歲。至今長嶋茂雄逝世3個月，松井秀喜與高橋由伸淚憶恩師，並吐露長嶋監督（Shigeo Nagashima）給予的教誨。（圖／取自讀賣巨人Ｘ）

日本職棒讀賣巨人傳出將由傳奇球星松井秀喜出任2027年新監督，除了象徵「哥吉拉」相隔25年重返老東家，也讓他與已故恩師長嶋茂雄生前的一段「神祕約定」再度成為焦點。長嶋去年6月逝世後，松井曾公開表示，兩人生前確實有過約定，希望有一天能夠完成，但始終不願透露內容。如今松井傳出接掌巨人，外界也開始關注，這是否就是他與恩師之間未說出口的承諾。松井秀喜與長嶋茂雄的緣分，始於1992年日本職棒選秀會。當時松井是石川縣星稜高中的超級強打者，憑藉驚人長打能力受到全日本關注，最終吸引包括巨人在內的4支球團首輪指名，由長嶋親手抽中交涉權，成為日本職棒史上最具代表性的選秀畫面之一。1993年松井正式加盟巨人，長嶋不僅擔任總教練，更親自指導這名年輕強打者，從打擊動作、比賽心態到身為巨人第四棒的責任，兩人建立深厚師徒情誼。松井最終成長為巨人招牌球星，在日職累積332支全壘打，並於2002年結束後轉戰美國職棒。即使分隔兩地，師徒關係仍未中斷，2013年兩人更一同獲頒日本國民榮譽賞。2025年6月3日，享壽89歲的長嶋茂雄辭世，消息震撼日本棒壇。當時旅居美國的松井緊急返日，隔天清晨前往恩師住處弔唁，並在現場停留約2小時，與長嶋作最後道別。面對媒體訪問，松井坦言，如果沒有遇見長嶋，自己的棒球人生可能完全不同，也對恩師多年栽培表達深深感謝。松井秀喜曾透露自己與長嶋生前曾有約定，雖然當時不便公開內容，但希望未來能親自實現。松井在6月8日的告別式上再次提到這件事，表示未來會在心中持續與長嶋對話，思考恩師真正希望自己完成的事情。不過，從頭到尾，松井都沒有公開說明這項約定是否與巨人監督職務有關。長嶋離世約3個月後，松井在2025年8月30日出席《週刊棒球》紀念活動，與巨人前監督高橋由伸同台，媒體再次追問神祕約定的內容。松井當時笑稱，自己在恩師離世後情緒激動，或許不應該那麼早提起約定，但依舊沒有透露具體細節。不過，他接著表示，未來自己參與巨人球團事務並不是令人意外的事情，巨人始終存在於他的心中，也希望有機會為球隊的未來貢獻力量。這番話當時便被日本媒體解讀為松井可能重返老東家的訊號，但松井也特別強調，應該先支持當時的巨人監督阿部慎之助，並未正式表態有意接掌兵符。日媒《體育報知》披露松井將於2027年接任巨人監督，外界自然將這項人事消息與長嶋生前的約定聯想在一起。值得注意的是，巨人OB會長中畑清日前談及新任監督人選時，也曾提到松井與長嶋之間的約定，認為現在或許已是松井接掌巨人的成熟時機。從1992年選秀會上長嶋親手抽中松井，到2027年傳出愛徒將重返老東家執掌兵符，這段跨越30多年的師徒關係，無論約定內容為何，都已成為巨人隊史重要的一部分。