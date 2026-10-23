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▲出版社幻冬舍23日發出訃聞，證實村上龍已於10月17日過世。（圖／翻攝幻冬舍官網）

日本文壇傳出噩耗！曾以《接近無限透明的藍》奪下日本文學最高榮譽之一「芥川獎」的知名作家村上龍，今（23）日證實離世，享壽74歲。出版社幻冬舍在官網發布訃聞，透露村上龍已於10月17日在家中過世，直到相隔6天後才對外公布死訊，葬禮則已由家屬低調舉行。村上龍生前創作多部暢銷小說，作品經常觸及戰爭、暴力、性與社會問題，部分更被改編成電影、電視劇及舞台劇，在日本文壇留下深刻影響。根據日本媒體報導，幻冬舍23日公開由「村上龍事務所」與出版社編輯本部共同署名的訃聞，證實村上龍已於17日在家中辭世，並表示：「對於村上龍先生過早離世的消息，我們感到無比悲痛。」聲明也提到，村上龍從《接近無限透明的藍》開始，便不斷推出帶給年輕世代衝擊的作品，始終走在時代前端。至於確切死因，聲明並未進一步說明；葬禮也圓滿結束。村上龍1952年出生於日本長崎縣佐世保市，年輕時曾在美軍基地附近生活，這段經歷也成為他日後創作的重要養分。1976年，他還在武藏野美術大學就讀時，便以描寫年輕人沉溺於毒品、性與暴力生活的小說《接近無限透明的藍》，一舉拿下群像新人文學獎及第75屆芥川獎，當時年僅24歲。由於作品題材大膽、描寫直接，不僅震撼日本文壇，也讓他迅速成為備受矚目的新生代作家。除了小說創作，村上龍也跨足電影圈，1979年親自將成名作《接近無限透明的藍》搬上大銀幕，身兼導演與編劇，1983年再執導《別擔心，我的朋友》，1989年則推出電影《萊佛士酒店》。他的作品《寄物櫃裡的嬰孩》也曾改編為廣播劇，2001年更有小說《五分鐘後的世界》改編成PlayStation 2遊戲，創作領域橫跨文學、影視與遊戲。