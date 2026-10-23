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高鐵被薔琵颱風打亂了！自由座又站到對號車廂悲劇重演

因此本來禮拜五晚間要返鄉的民眾，變成周四晚間就擠爆高鐵車站，但本來周四就是高鐵一般的營運日，根本沒有加開班次，導致自由座大爆滿，只能讓乘客又站到對號座去

高鐵超衰被停班停課害慘！緊急應變措施不是沒有做

像是臨時調度加開晚班車，一直到晚上11點40分都有列車加班次開往台中

現場工作人員也大聲廣播：「車票在一年內都可以退換、使用。」

薔琵颱風來勢洶洶，原本這周因為光復連假，本來就已經預見高鐵會有返鄉人潮，但高鐵官方自從上次國慶連假推出最新政策後，獲得廣大好評，但這次因為薔琵颱風影響，全台今（23）日宣布停班停課，讓本來預計周五返鄉的民眾，周四就開始湧入人潮，因此對號座再度陷入中秋節情況，站滿所有自由座的顧客，由於時間也很臨時，高鐵也沒有多餘人力加開班次應對，導致有許多人搭不到車在社群抱怨，引起廣大迴響。原本中秋節連假之後，高鐵官方已經推出最新政策，國慶連假不僅有工作人員在場宣導自由座乘客不能上對號座站著，車站內也有各種貼公告，甚至也有加開全自由座列車來應對人潮，整個國慶連假疏運獲得好評，本來以為這次光復連假可以完美再次實施，但沒想到薔琵颱風來襲，讓高鐵官方也亂了套。由於周五薔琵颱風來襲，今天全台都停班停課，，有人7點多到車站排隊排到快10點還是上不了車，也有人買了對號座，結果一上車根本就沒辦法到自己的車廂去，因為所有車廂、走道間滿滿都是人，社群上又立刻炸鍋。由於提早返鄉的人潮實在太多，高鐵官方其實還是有做出不少緊急應變措施，就是希望能讓更多民眾可以在颱風來臨前趕快回到老家，；而晚間的列車也有部分原本直達車也改成站站停，真的沒想到一般連假前的正常營運日會因爲停班停課爆人潮。除此之外，如果你是昨晚排隊沒有上到末班車的民眾，不少民眾也都能體諒表示：「停班停課不是高鐵可以控制的，真的已經應對的很棒了」、「本來光復連假就安排好好的，誰知道薔琵颱風來亂」、