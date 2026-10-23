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薔琵颱風來勢洶洶，日本海上保安廳巡視船疑似因為太平洋風浪過大，在昨（22）日清晨6點就集體湧入台灣海峽避風，並在船舶自動辨識系統（AIS）公開掛出「AVOID TYPHOON（避颱風）」的標註，但卻遭5艘中國海警船尾隨跟監。對此，我國海巡署呼籲中國「勿藉颱風製造管轄權及臺海內水化之假象」，已運用聯合情監偵手段，全程掌握相關船舶動態。8艘日本海上保安廳巡視船進入台灣海峽避難，一路沿著海峽中線由北航行至澎湖七美西南方、我國鄰接區外海域，進行海上機動防颱。海巡署強調，日本巡視船來台避風，是在尊重海巡署執法權的程序下進行的，充分尊重我方管轄權，基於海上互助，給予友善支持，符合國際法原則。海巡署說，依據《聯合國海洋法公約》等國際法規定，臺灣海峽為國際水域，各國船舶在領海範圍外均享有公海航行自由，避風航行完全符合人道與國際法原則。中國海警船利用自然災害之際，透過尾隨、跟監外國公務船，企圖製造管轄權及「臺海內水化」之假象，不僅嚴重危害海上航行自由，也在挑戰國際海事秩序與安全。