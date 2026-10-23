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健保卡不見、損壞 仍可持慢箋領藥

颱風薔琵襲台，造成部分區域災情，有民眾可能因受災無健保卡，但需要就醫等情況。衛福部健保署表示，已請各特約醫療院所協助以「例外就醫」提供醫療服務；若健保卡因受災毀損，則可免費換發；如需領藥，仍可持慢箋至藥局，並依例外就醫處理。健保署提到，因應颱風來襲，特約醫療院所協助以「例外就醫」提供醫療服務；若民眾因受災無法持健保卡就醫，醫療院所於「全民健康保險特約醫療院所例外就醫名冊」上填寫就醫日期、就醫類別(門、住診）及就醫民眾相關資料後，即可提供以健保身分就醫。健保署指出，民眾健保卡如因受災毀損或遺失，可申請免費換發新卡，於健保卡申請表上註明「薔琵颱風受災」，就近到各地郵局或透過當地戶政事務所（限本國籍）、部分公所可現場製卡的公所，及健保署各服務據點，申請免費製發健保卡。另外，民眾如因受災健保卡遺失或損壞，仍可持慢箋至藥局領藥，各藥局依例外就醫處理；若藥品或處方箋損毀或遺失，也可向醫師表明，重新開立處方，後續申報費用時請註明「R007」即不列入重複用藥計算。如有任何疑問，可撥打健保署諮詢專線，市話請撥打0800-030-598 或 4128-678(不須加區域碼)，手機請改撥(02)4128-678洽詢。