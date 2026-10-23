薔琵颱風今（23）日影響台灣，全台21縣市停止上班、上課，通常颱風一來就會出現一波搶菜潮，菜價也會跟著上漲，《NOWNEWS今日新聞》實際詢問新北市新莊公有市場菜販廖炯程，根據他觀察，昨天、今天市場買氣普通，沒有出現搶菜人潮，但部分蔬菜價格已小幅調漲，其中A菜售價約40至50元，梨山高麗菜每斤上漲10至15元，一顆已經要200元才能買到。
颱風天買氣普通 菜販：沒有出現搶菜人潮
薔琵颱風來襲，傳統市場是否出現提前搶菜潮？新莊公有市場菜販廖炯程今（23）日受訪表示，「買氣普通，昨天跟今天都差不多，人潮沒有出來。」他推測，可能民眾預期這次風雨不會太大，因此沒有特別大量採買，買氣相對平淡。
高麗菜一顆200元，颱風影響每斤漲15元
雖然沒有出現搶菜潮，但部分蔬菜價格已經上漲，廖炯程表示，整體菜價只有微幅調漲，部分品項約貴5至10元，其中A菜目前售價約40至50元，比先前小漲5元，其他部分蔬菜仍維持在30元出頭。不過，梨山高麗菜價格上漲較明顯，廖炯程指出，受到颱風影響，每斤售價約55至70元，比先前每斤貴了10至15元。若以整顆購買，大顆高麗菜一顆約200元，小顆也要120至150元，成為這波菜價上漲較有感的品項。
北農批發菜價每公斤43.5元
儘管傳統市場部分蔬菜零售價調漲，但農業部農糧署昨（22）日公布，臺北果菜批發市場10月21日蔬菜交易量為1488公噸，與前一交易日1487公噸相當，平均每公斤交易價格43.5元，較前一交易日45元下跌3.3%。
農糧署說明，入秋後氣候適合蔬菜生長，彰化、雲林及嘉義等主要產區預估受颱風影響較小，整體蔬菜供貨仍充裕。
農糧署表示，已提醒農友加強防颱、提前採收，並持續掌握蔬菜供應及價格變化，同時輔導農民團體在全聯、楓康及萬家福等通路設置平價蔬菜專區，供應甘藍、葉菜類、根莖類及菇蕈類蔬菜，提供民眾更多採買選擇。
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薔琵颱風來襲，傳統市場是否出現提前搶菜潮？新莊公有市場菜販廖炯程今（23）日受訪表示，「買氣普通，昨天跟今天都差不多，人潮沒有出來。」他推測，可能民眾預期這次風雨不會太大，因此沒有特別大量採買，買氣相對平淡。
雖然沒有出現搶菜潮，但部分蔬菜價格已經上漲，廖炯程表示，整體菜價只有微幅調漲，部分品項約貴5至10元，其中A菜目前售價約40至50元，比先前小漲5元，其他部分蔬菜仍維持在30元出頭。不過，梨山高麗菜價格上漲較明顯，廖炯程指出，受到颱風影響，每斤售價約55至70元，比先前每斤貴了10至15元。若以整顆購買，大顆高麗菜一顆約200元，小顆也要120至150元，成為這波菜價上漲較有感的品項。
北農批發菜價每公斤43.5元
儘管傳統市場部分蔬菜零售價調漲，但農業部農糧署昨（22）日公布，臺北果菜批發市場10月21日蔬菜交易量為1488公噸，與前一交易日1487公噸相當，平均每公斤交易價格43.5元，較前一交易日45元下跌3.3%。
農糧署說明，入秋後氣候適合蔬菜生長，彰化、雲林及嘉義等主要產區預估受颱風影響較小，整體蔬菜供貨仍充裕。
農糧署表示，已提醒農友加強防颱、提前採收，並持續掌握蔬菜供應及價格變化，同時輔導農民團體在全聯、楓康及萬家福等通路設置平價蔬菜專區，供應甘藍、葉菜類、根莖類及菇蕈類蔬菜，提供民眾更多採買選擇。
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