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「黑色西裝」也被搬上檯面！點名Threads一片綠

撒上蔥花、香菜？王偉忠文末放大絕：這⋯⋯，可是綠的啊！

媒體人王偉忠近來才遭藍白支持者痛批「一世英名毀於一旦」，讓他無奈直言：「我只是做了一場訪問。」如今，王偉忠再度於《今周刊》發表文章，其中一句「某個主持人專訪來賓，居然就被陣營當成戰犯看待」，更被外界聯想是在回應自己專訪沈伯洋後引發的爭議。政治工作者周軒也意味深長地表示，「我看蔣萬安應該真的不會去偉忠哥的節目了」。王偉忠在文章中描述，一家頗受名人青睞的私廚，因為料理美味、座位有限，吸引不少名人上門用餐，部分客人還在牆上留下親筆簽名，成為店內特色。不料，隨著選舉逼近，這面原本象徵人氣的簽名牆，竟讓老闆娘傷透腦筋。王偉忠指出，由於老闆娘具有中配身分，面對敏感的選舉氛圍，接待客人時格外謹慎。如果當天預約的是深藍支持者，她就拿紙遮住綠營名人的簽名；隔天若換成綠營支持者上門，又得反過來遮住藍營人士的名字。簽名牆就這樣反覆被遮蓋、拆除，留下不少膠帶痕跡。唯獨全台灣暱稱「爸爸」的輝達執行長黃仁勳，不論遇到哪個政治陣營的客人，都不必被遮住其簽名。為了避免表錯情，老闆娘在收到訂位後，甚至開始研究客人的社群平台，試圖從貼文判斷政治立場。有人寫下「起風了」，她便猜測究竟暗指藍營還是綠營；有人上傳身穿黑色西裝的照片，她也得琢磨對方究竟是參加婚禮、喪禮、派對，還是另有政治含意。王偉忠更以Threads，也就是俗稱的「脆」，開了一番政治玩笑。他在文章中戲稱，使用Threads的人有「80％可能是綠的」，並提及陳水扁、蔡英文等政治人物在該平台都相當活躍；相較之下，藍營政治人物在社群經營上似乎較難與綠營抗衡。他還以大富翁遊戲形容雙方差距，彷彿藍營才剛擲出骰子，但其實沿途土地早被綠營買下，流量根本難以追趕。老闆娘想通這一點後，頓時放下內心大石頭，心情都輕鬆了不少，畢竟客人只是單純來吃飯，而自己卻為了對方的政治立場忙得團團轉，是否太過敏感？接著，王偉忠筆鋒一轉寫道：「但看著某個主持人專訪來賓，居然就被陣營當成戰犯看待」，讓文章的諷刺意味瞬間升高。老闆娘甚至動念將整面簽名牆重新粉刷，乾脆不留下任何名字，沒想到連牆壁顏色也可能引發聯想：白色可能被解讀為特定政治立場，粉紅色也可能招來不同解讀。最後就連料理要不要撒上蔥花、香菜，都讓她猶豫再三：「這⋯⋯，可是綠的啊！」王偉忠刊登於《今周刊》的這篇文章，輾轉被政治工作者周軒分享至臉書，並特別提醒網友「請看到最後」，隨後又意味深長地說：「我看蔣萬安應該真的不會去偉忠哥的節目了。」由於王偉忠過去曾透露，多次邀請台北市長蔣萬安上節目卻始終未獲回應，周軒這番話也讓外界對文章的弦外之音更加好奇。文章曝光後，引來網友留言討論，有人形容王偉忠的文字是「高級外省人的高級酸」，也有人表示「什麼都沒說，卻什麼都說了」，認為他透過私廚老闆娘的日常煩惱，以幽默方式諷刺當前政治氛圍。