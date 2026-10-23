我是廣告 請繼續往下閱讀

▲北投溫泉季主舞台遭薔琵颱風強風吹垮，當場應聲倒地，目前正在進行拆除作業。（圖／北市溫泉發展協會提供）

▲北投溫泉季主舞台遭薔琵颱風強風吹垮，警方在現場戒備。（圖／北市溫泉發展協會提供）

薔琵颱風持續逼近台灣，全台本島停班停課！北投溫泉季也因為颱風宣布活動暫停，但今（23）日上午11點多突然一陣強風吹來，把位在北投七星公園的活動主舞台當場吹倒，「碰」好大一聲，把周圍居民嚇壞。畫面被傳上網，不少民眾直呼，「北北基桃停班課是正確的決定」、「所以真的不要出門」。高聳的舞台全倒在地上，鐵架四散，場面觸目驚心。主辦單位台北市溫泉發展協會總顧問姚靜宜表示，前一晚已經陸續拆，但因為燈光太暗，因此決定今早將剩下未拆除的部分拆掉，沒想到人才剛到場，工作人員準備開始作業時，一陣強風吹來就整個倒塌，所幸沒有人受傷。目前工程車已在現場，中小型的棚架陸續撤場，特別是會產生風阻的設備會優先裡。而大型舞台則需等陸警解除才能撤離，因為現在過去移動，工人的風險也很大。警消獲報到場，也立即協助維護安全，禁止民眾靠近，讓主辦單位能儘速將現場的硬體設施儘速撤除。而這場北投溫泉季也因為颱風來襲，取消部分的活動及演出。姚靜宜說，實體活動何時會再辦理？協會需要再開會討論，相關活動資訊可再上臉書查看，至於線上展的部分，持續進行中。