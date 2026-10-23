我是廣告 請繼續往下閱讀

▲耳機妹回應指雙方早已分手，前男友卻還是每天情緒勒索她、根本是恐怖情人。（圖／耳機妹Threads@yuyu.ish）

緯來體育台幕後工作人員「耳機妹」去年因協助直播而爆紅，今年才宣布離職的她，今（23）日遭男友控訴深夜私約男星派翠克喝酒，甚至一度關閉定位，質疑兩人的關係不單純，貼文一出引來上萬網友吃瓜。不過，耳機妹隨後在貼文下方留言，稱雙方早已分手，更控訴前男友是恐怖情人，回嗆：「我現在連工作都被影響，我最後悔的事情就是你跟前女友打X無數次我都沒放生你，你們打X都錄影了還要裝死啊？」「耳機妹」男友今在Threads上發文：「我的女朋友，台灣緯來電視台耳機妹。今晚單獨赴約派翠克酒局，2人單獨吃飯至今到3點，然後轉戰下一間。說派翠克有女友讓我相信她，我應該相信嗎？」隨後更補充耳機妹前往派翠克家中，且關閉定位系統，懷疑兩人關係匪淺，貼文一出引來許多網友留言吃瓜，甚至標註派翠克的帳號問說：「別人的女友比較好玩嗎。」對此，「耳機妹」隨後在貼文下方留言反嗆：「你真的有夠噁。」指雙方早已分手，卻還是每天情緒勒索她、根本是恐怖情人：「我下班喝酒有騙你嗎？我甚至還要怕你這個恐怖情人會對我做什麼，結果你現在還有臉發這種文？自己做過什麼事心裡沒數？」如今工作受到影響，讓耳機妹不爽表示：「我最後悔的事情就是你跟前女友打X無數次我都沒放生你，你們打X都錄影了還要裝死啊？」不過，留言中耳機妹也坦承錄完影後確實與派翠克約出去聊天，而派翠克則透過經紀人回應：「這幾天連續工作好幾天，今天收工，剛好跟同事去小酌一下，聊工作上的事宜。」強調對於同事的感情狀況不清楚，一切都是正常的朋友聚會，請勿過多揣測。」對於雙方說法，部分網友並不買單，更質疑耳機妹明明已分手，卻還叫前男友寶寶，「分手了還會說你愛他這樣算是沒分乾淨嗎」；對此，本人則回應：「我不知道你是有沒有遇過恐怖情人？這種會偷拍偷錄的我除了安撫他，我到底還能做什麼能讓他冷靜？」雙方如今各說各話，在網路上引發討論