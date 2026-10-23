蘋果首款摺疊手機iPhone Duo今（23）日正式開賣，台灣售價74900元起，新機最大賣點之一，就是展開後幾乎看不到的螢幕摺痕，不過，摺痕真的「消失」了嗎？中國科技頻道「影視颶風」、科技創作者「何同學」接連發布耐久測試，發現反覆摺疊後，中央摺痕仍會加深。其中實測顯示，摺疊3000次後，螢幕摺痕高度差從48微米增加至167微米，約為原先3.5倍，摺一萬次後摺痕則更加明顯。
iPhone Duo摺萬次鉸鏈仍順暢
中國科技頻道「影視颶風」在開箱實測影片中，特別打造一套機械設備，模擬iPhone Duo反覆開闔。團隊比較全新手機與摺疊500次後的螢幕，發現中央摺痕已經變得更深，不過螢幕亮起後，觀看與觸控體驗並沒有明顯受到影響。接著讓手機連續摺疊1萬次，結果發現，即使經過超過1萬次反覆開闔，iPhone Duo的鉸鏈依舊順暢，展開時的輔助力道也沒有明顯改變，但螢幕摺痕確實比全新時更加明顯。
摺3000次凹陷變3.5倍
另一名科技創作者「何同學」也在iPhone Duo深度評測影片中，利用專業設備測量螢幕摺痕的峰谷高度差。結果顯示，全新iPhone Duo的摺痕高度差僅48微米，中央坡角約0.097度，正面觀看時幾乎看不見摺痕，在同場比較的新款摺疊手機中表現出色。但經過3000次機械摺疊測試後，摺痕高度差增加到167微米，是原本的約3.5倍，中央坡角也增加至約1.245度。
何同學的測試也發現，iPhone Duo內螢幕透過奈米紋理表面降低反光，讓摺痕在正常觀看時不容易察覺，但如果關閉螢幕，或從特定角度觀察，中央摺線仍然存在。
7.5萬元入手前先看
事實上，台灣科技YouTuber Tim哥日前也曾開箱iPhone Duo，發現新機正面觀看時摺痕相當不明顯，但當螢幕關閉、側面打光，仍然可以看見中央摺線，手指滑過也能感受到些微凹凸，目前蘋果尚未公開iPhone Duo官方額定的摺疊耐久次數，實際長期使用表現仍有待觀察，對準備花74900元入手的消費者來說，除了全新螢幕幾乎沒有摺痕的驚豔感，未來使用一段時間後能否維持平整，同樣值得留意。
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中國科技頻道「影視颶風」在開箱實測影片中，特別打造一套機械設備，模擬iPhone Duo反覆開闔。團隊比較全新手機與摺疊500次後的螢幕，發現中央摺痕已經變得更深，不過螢幕亮起後，觀看與觸控體驗並沒有明顯受到影響。接著讓手機連續摺疊1萬次，結果發現，即使經過超過1萬次反覆開闔，iPhone Duo的鉸鏈依舊順暢，展開時的輔助力道也沒有明顯改變，但螢幕摺痕確實比全新時更加明顯。
另一名科技創作者「何同學」也在iPhone Duo深度評測影片中，利用專業設備測量螢幕摺痕的峰谷高度差。結果顯示，全新iPhone Duo的摺痕高度差僅48微米，中央坡角約0.097度，正面觀看時幾乎看不見摺痕，在同場比較的新款摺疊手機中表現出色。但經過3000次機械摺疊測試後，摺痕高度差增加到167微米，是原本的約3.5倍，中央坡角也增加至約1.245度。
何同學的測試也發現，iPhone Duo內螢幕透過奈米紋理表面降低反光，讓摺痕在正常觀看時不容易察覺，但如果關閉螢幕，或從特定角度觀察，中央摺線仍然存在。
7.5萬元入手前先看
事實上，台灣科技YouTuber Tim哥日前也曾開箱iPhone Duo，發現新機正面觀看時摺痕相當不明顯，但當螢幕關閉、側面打光，仍然可以看見中央摺線，手指滑過也能感受到些微凹凸，目前蘋果尚未公開iPhone Duo官方額定的摺疊耐久次數，實際長期使用表現仍有待觀察，對準備花74900元入手的消費者來說，除了全新螢幕幾乎沒有摺痕的驚豔感，未來使用一段時間後能否維持平整，同樣值得留意。