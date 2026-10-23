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中華職棒中信兄弟在今年台灣大賽吃盡苦頭，例行賽引以為傲的打線，遭味全龍3名頂級洋投蔣銲（John Gant）、梅賽鍶（C.C. Mercedes）、鋼龍（Andrew Gagnon）聯手封鎖，對戰71打數僅敲8安、打擊率僅1成13，不僅苦吞3連敗，前3戰合計僅拿1分，更改寫台灣大賽前3戰團隊最差得分紀錄。即便G4成功續命，兄弟主帥平野惠一也點出，更重要的戰役是即將到來的G5，因為龍隊頂級洋投群將再次登板，「我們會是犯一樣的錯嗎？還是我們有辦法去改？」關鍵G5之役，兄弟打線能否突破龍隊洋投防線，成為能否繼續續命的關鍵。在今年例行賽中，兄弟團隊打擊率2成69、長打率3成51、上壘率3成38、總得分509分，皆在聯盟6隊中高居第1；龍隊團隊投手防禦率2.61則為各隊最佳，其中先發防禦率2.54、牛棚防禦率2.75均高居首位。在台灣大賽開打前，龍象兩軍交鋒便被外界視為一場精彩的「矛盾大對決」。台灣大賽實際開打後，龍隊投手群確實繳出極具宰制力的投球內容，前3戰僅讓兄弟攻下1分，直接刷新台灣大賽前3戰史上最低得分紀錄。龍隊3名洋投蔣銲、梅賽鍶、鋼龍分別繳出8局無失分、6局失1分、7局無失分的好投，徹底壓制兄弟打線。兄弟引以為傲的暴力打線，直到G4「背水一戰」才終於迎來突破，從黃暐傑、伍鐸（Bryan Woodall）、陳冠偉手中打下5分，驚險在延長賽贏球，成功將戰線拉長至第5戰。然而從前4場比賽整體來看，兄弟打線對上龍隊前3號主力洋投依舊完全沒轍，合計71打數僅擊出8支安打，對戰打擊率低到只有1成13。G4賽後，兄弟總教練平野惠一不諱言指出，要從龍隊這幾位頂級洋投手中拿下分數並非易事，加上棒球本身就是對投手相對有利的運動。平野直言，打者要想讓得分變得容易，就必須不斷迫使對手投出更多失投球，絕對不能跟著對方的節奏走，「我們非常努力去做這些事情，但實力依然不夠，所以前幾場沒有成功擊垮對手。」平野坦言，雖然球隊在G4順利拿下首勝，但更嚴峻的考驗在G5，「因為完全可以預料到，對手又要派出這些頂級洋投來對付我們。」他強調，這將是球隊在系列賽與龍隊洋投群展開的「第2輪交手」，「我們會是犯一樣的錯嗎？還是我們有辦法去改？能不能用新的方法攻克這些好投手？」兄弟打線能否在G5做出有效應變與突破，正是平野希望外界共同關注的焦點。