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本土劇男星江宏恩曾以《飛龍在天》、《世間路》等經典八點檔陪伴觀眾，日前表態力挺民進黨台北市長參選人沈伯洋引發話題，近日分享他即將加入民視八點檔《豆腐媽媽》，這也是他睽違24年回到民視拍戲。再度與馮凱導演合作，讓他直呼「很興奮、很激動、很期待！」更幽默形容自己是「有點老的劇組新人」，一句話道出重返老東家的新鮮感。這次回歸也傳出將與昔日螢幕搭檔張鳳書再度合作，兩人有望重現當年《飛龍在天》的好默契，讓戲迷相當期待。江宏恩透露，24年前拍攝《飛龍在天》、《世間路》時，合作的就是馮凱導演，沒想到24年後再度回到民視，竟然又是與馮導攜手合作《豆腐媽媽》，讓他覺得格外有緣分。從當年的經典作品到如今加入全新八點檔，熟悉的導演與拍戲環境，都勾起不少回憶。不過，面對新的作品與劇組，他依然充滿期待，笑說自己就像是「有點老的劇組新人」，既有資深演員的經驗，也重新找回加入新戲的興奮感。而這次讓觀眾特別關注的，還有江宏恩與張鳳書的合作消息。兩人當年在《飛龍在天》留下深刻的螢幕印象，如今相隔24年再傳合作，讓老戲迷相當期待這組經典搭檔能否再續前緣。目前江宏恩已經進組，張鳳書則尚未進組，後續的劇情也值得期待。江宏恩進組，也讓劇組掀起一波「見到偶像」的歡樂氣氛！同劇演員蘇晏霈透露，自己看到江宏恩超級開心，因為當年《飛龍在天》播出時，她可是一路追好追滿，對這部經典作品印象深刻。沒想到多年後竟然有機會和當年的偶像在同一個劇組工作，讓她相當興奮。蘇晏霈還笑說，這幾年自己去騎車運動時也會遇到江宏恩，從螢幕上的偶像到生活中也有連結，如今又能在戲劇上合作，讓她直呼非常開心。從當年坐在電視機前追劇，到現在能與偶像同台飆戲，這份跨越多年的緣分，也為《豆腐媽媽》增添不少話題。