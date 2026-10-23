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就說睡飽再去搭車！乘客傻眼高鐵南港站、台中站今變空城

「現主時中午12點，高鐵南港車站幾乎沒有人，請問大家何苦要擠在昨晚就回去？」

▲不少乘客回報狀況，發現周五早上南下高鐵幾乎沒人，整個車站跟空城一樣還可以包車。（圖/Threads）

高鐵今天車票又可以買了！到晚上10點都有座位

今天的高鐵票對號座是一張都買不到，但稍早查看，從下午2點開始一直到晚上10點都有從南港車站出發到南部的班次，而且班次還非常多！

▲記者實測，原本昨天訂不到周五的車票現在全部都可以買到，最晚南港南下班次到晚上10點都還有！（圖/記者張嘉哲翻攝）

高鐵昨天晚間因為許多縣市都宣布今（23）日停班停課，結果預計周五返鄉的人潮全部擠到週四晚間去，讓高鐵官方緊急應變不過來，加班車次也不夠多，然而當時就有很多人不解到底為什麼要提前一天晚上回家，明知道人會很多還去排隊、去現場擠。沒想到原訂今天要南下的民眾早上回報狀況，發現南港車站、台中車站、北上高雄車站全部都沒什麼人潮，跟昨晚根本是天差地遠，許多乘客傻眼表示：「就說睡飽再去搭車，根本不急，昨天那群人到底在擠什麼？」有許多網友在社群平台「Threads」貼文指出、「不敢相信早上9點的南港高鐵月台都沒有排隊人潮.....完全都在昨天回家去了，但我睡超飽再來好爽，慢悠悠搭車回家」。貼文曝光後，不少乘客也紛紛表示、「南港早上上車+1，完全沒人自由座任選，超級舒適又睡超飽」。由於昨天晚上提前返鄉的人潮太多，《NOWNEWS》記者原本在昨天上午用高鐵訂票APP查詢，如果你本來是今天要返鄉原本要搭自由座的旅客，可以直接上APP上面訂票，因為不確定原本週五返鄉的人潮是否也會像原本預期那樣炸開，自由座很可能又面臨沒座位可以坐的情況，都建議民眾直接訂對號座比較舒適！