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▲薔琵颱風肆虐，台電台中區處緊急動員293名搶修人員、135輛車輛全力救災(圖／台電台中區處提供2026.10.23)

薔琵颱風肆虐台中造成逾6千戶停電，台電台中區處緊急動員293名搶修人員、135輛車輛全力救災。截至(23)日中午12點，已順利復電4,933戶，復電率近8成；目前剩餘1,285戶停電，主要集中於大安、龍井、和平、大雅、大肚及清水等區，台電正與市府團隊緊密合作，加速清除障礙持續搶修中。台電台中區處表示，薔琵颱風昨晚橫掃台中地區，風勢一度達12級強風，造成多處路樹倒塌壓斷高壓供電線路與設備，引發停電事故。為提升搶修效率，台電與台中市政府已建立橫向聯繫平台，指派專員與各區村里長、民意代表及重要用戶保持密切溝通。若搶修過程遇到路樹倒塌、招牌掉落或道路坍方等障礙，市府各單位均於第一時間派員協助清除，大幅加速復電進度。台電特別說，電力搶修需遵循「供電樞紐變電所、主幹線、分歧線」的原則進行，並優先保障災害應變中心、醫院、捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施。因無法同時滿足所有用戶需求，且搶修人員需在風強雨驟的危險環境下作業，還請民眾給予多點耐心與體諒。此外，台電提醒，民眾如發現電線掉落或外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，以避免觸電危險。