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▲春囍打邊爐的湯頭口味多元，涮煮肉片、海鮮都適合。（示意圖／記者葉盛耀攝）

高雄福華飯店「Smile One精緻涮涮鍋」也有身分證優惠 最優送一整隻龍蝦

20:30後吃鍋另有折扣：點套餐8折、吃到飽650元

▲高雄福華飯店Smile One精緻涮涮鍋推出身分證優惠，「5、2、0」三碼全對中，且消費金額達2000元以上，即贈波士頓龍蝦一隻。（圖／高雄福華提供）

秋天將到來，是吃鍋的季節。以港式鍋物起家的「春囍打邊爐」宣布身分證優惠延到11月底，只要對中「1、2、6、8」4碼，就送50隻蝦或20盎司大肉盤；對中3碼也有優惠，也能免費獲得30隻蝦或10盎司肉盤。高雄福華飯店Smile One精緻涮涮鍋也有「520身分證優惠」，身分證字號對「5、2、0」三碼全中且消費金額達2000元以上，即贈波士頓龍蝦一隻。春囍打邊爐目前全台共有3家分店，主打港澳風味鍋物，湯頭口味多元，包含「澳門卜卜鍋」、「乳豬海鮮煲」、「港式沙嗲鍋」、「花雕養生鍋」、「豬骨清湯」、「香濃牛奶鍋」與「麻奶鍋」、「十八禁香辣鍋」與「重慶麻辣鍋」等，搭配多樣化的肉盤與海鮮，甚至火鍋手工料還獨創可以把潮汕雲吞、海皇海鮮餃等加入鍋內。從9月開始，春囍打邊爐推出身分證對對碰優惠，對中3碼也能免費獲得30隻蝦或10盎司肉盤。原本活動將在10月底結束，不過業者日前再加碼，延長到11月底，全台3家分店都適用。▪️「１、２、６、８」中三碼：30隻蝦／10盎司肉盤 (選一)▪️「１、２、６、８」中四碼：50隻蝦／20盎司大肉盤 (選一)▪️消費滿2000元再送200元現金券📍店家資訊：電話： 07-7776614地址：高雄市鳳山區文濱路135號電話：06-2677550地址：台南市東區中華東路三段89號電話：04-24225112地址：台中市北屯區崇德十路一段465號高雄福華飯店Smile One精緻涮涮鍋也有「520身分證優惠」，凡兩人同行同桌並出示身分證件，依證件號碼中的指定數字享有不同好禮：身分證號碼含有「5、2」，可獲贈美國板腱牛或台灣松阪豬一份；含有「2、0」，可獲贈綜合海鮮盤一份，內含草蝦、天使紅蝦、白蝦、生蠔及蛤蜊；若「5、2、0」三碼全中，且消費金額達2000元以上，即贈波士頓龍蝦一隻，以上優惠擇一使用。此外，凡晚間20:30後用餐，個人套餐享8折優惠；20:30後平日晚餐吃到飽另有每位650+10%元的優惠價。喜愛海鮮的饕客也可選擇龍蝦雙人套餐，享原價75折優惠。